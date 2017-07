HIT WEEK 2017, il Festival di musica italiana nel mondo torna a novembre in Europa, Stati Uniti e Canada (Headliner ERMAL META)

HIT WEEK, il più importante festival di musica italiana nel mondo, torna a Novembre con ben 11 tappe in Europa, Stati Uniti e Canada.

Headliner di questa nuova edizione è ERMAL META, protagonista del Festival di Sanremo 2017, in cui ha ricevuto applausi a scena aperta e una standing ovation per il Premio come miglior cover, oltre a conquistare il podio e vincere il Premio della Critica con il singolo “Vietato Morire” che, nel frattempo, ha supero le 36 mln di views su Youtube.

Ermal Meta, tra gli artisti più affermati della nuova musica italiana e tra gli autori più prolifici in assoluto, è in tour con il doppio album Vietato Morire, già disco d’oro e singolo di platino, nella top 20 dei dischi più venduti in Italia dallo scorso Febbraio. Il tour, partito ad Aprile con tappe in tutta Italia, ha già fatto registrare una serie impressionante di sold out.

In 9 anni Hit Week, organizzato da Music Experience con la partecipazione di FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), Ice (Istituto per il commercio con l’estero) e Puglia Sounds/Medimex, ha portato in tutto il mondo oltre 100 artisti, rappresentativi dell’intero panorama musicale italiano: Elisa, Einaudi, Caparezza, Gazzè, Negrita, Subsonica, Battiato, Canzoniere Grecanico, sono alcuni degli artisti che con HIT WEEK si sono esibiti in Cina, Giappone, Stati Uniti, Canada, Brasile e in numerose città europee.

Oltre 100 artisti coinvolti, 14 volte il giro del mondo, 40.000.000 di contatti unici, 650.000 spettatori, 232 venues, 9.407 pasti serviti per gli addetti ai lavori, 14.000 bottiglie di vino rigorosamente italiano, 46 contratti di distribuzione, 644 aerei, 22 containers, 232 spedizioni air freight, 37 panel professionali: ecco solo alcuni dei numeri di HIT WEEK che si appresta a festeggiare dieci anni nel 2018 con un’edizione straordinaria.

Gli show di Ermal Meta sono realizzati con il contributo del “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” e della SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura.

Grazie alla collaborazione con Puglia Sounds/Medimex, in ogni concerto si esibiranno alcuni dei più rappresentativi esponenti della scena musicale pugliese che saranno annunciati a Settembre.

Parallelamente alla manifestazione, nella rodata formula di HIT WEEK, sono previste per ogni tappa: feste, Dj Set, wine and food tasting, momenti di incontro e discussione. Il tutto all’insegna della creatività italiana, fiore all’occhiello del made in Italy.

Queste le tappe di HIT WEEK: 1 Novembre, Lugano (Club Foce); 2, Berlino (Maschinehaus); 4, Amsterdam (Melkweg); 6, Bruxelles (Le Botanique); 8, Parigi (Pop In); 9, Londra (93 Feet East); 10, Dublino (Grand Social); 12, Barcellona (Sala Boveda); 13, Madrid (Sala Caracol); 17, Miami (North Beach Bandshell); 19, Toronto (Mod Club).

More info and tickets:

https://www.facebook.com/hitweekfestival/

www.hitweek.it