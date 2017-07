Stasera su Sky Arte uno speciale racconto interamente dedicato a LEVANTE con le immagini del concerto all’Alcatraz di Milano

Stasera su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) appuntamento con due speciali dedicati a Levante.

Si inizia alle 22.40 con Levante – Il nuovo giudice di X Factor, uno speciale che racconta il percorso che ha portato l’artista siciliana a ricoprire il ruolo di giudice al fianco di Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez nella prossima edizione del talent show di Sky Uno HD.

A soli 30 anni appena compiuti Levante è un’icona della musica italiana che sta disegnando i nuovi confini del pop con tre album all’attivo, concerti sold out e un tour estivo con cui attraverserà la penisola nei prossimi mesi. Cresciuta a pane e musica ha costruito una carriera brillante e, in pochi anni, ha fatto innamorare di sé migliaia di fan.

Un’artista sensibile, coraggiosa e determinata che racconta la sua personalissima storia: i suoi ricordi di bambina, di adolescente che muove i primi passi nel mondo della musica e che ora, diventata una giovane donna, è alle prese con una nuova avventura, quella di giudice a X Factor.

A seguire, alle 23.10 andrà in onda in prima visione e in esclusiva LEVANTE – NEL CAOS TOUR, un estratto preparato ad hoc per Sky Arte del concerto di apertura della tournée di Levante che si è svolto il 16 maggio a Milano. Per il suo ritorno live nel 2017 dopo la pubblicazione del disco Nel Caos Di Stanze Stupefacenti, la cantautrice che sta tracciando una nuova strada nella musica pop, ha scelto il palco dell’Alcatraz per esibirsi in un straordinario live in cui ha proposto brani del suo ultimo lavoro discografico e quelli più celebri tratti dal suo repertorio.

Il concerto sold out mostra un pubblico entusiasta che balla e canta all’unisono insieme a una Levante scatenata, che divora il palco con un’energia invidiabile, sia sui brani più rock che sulle ballad più agrodolci, riuscendo persino a coinvolgere l’intera platea in un coro completamente unplugged sul brano Abbi Cura Di Te. Uno spettacolo unico, per energia e slancio, che dimostra ancora una volta la forza irresistibile di questa giovane artista attualmente ancora in tour.