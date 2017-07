SERGIO SYLVESTRE: è online il video di “TURN IT UP”, il singolo prodotto da J-AX & FEDEZ

È disponibile da ieri il video “Turn it up”, il nuovo singolo di Sergio Sylvestre, con la produzione di J-Ax & Fedez.

Il singolo è parte integrante della campagna “Tuborg Open”:Tuborg, birra lager danese, da sempre supporto fondamentale dei più grandi festival musicali internazionali (Glastonbury, Roskilde, Monsoon e Greenfest per citarne solo alcuni), con questo progetto internazionale coinvolgente e innovativo, segue i Major Lazer, trio di musica elettronica dalla fama globale in un viaggio di scoperta musicale attraverso la collaborazione con tre talent in tre paesi diversi, oltre a dar vita a produzioni locali originali. Per l’Italia, gli artisti scelti per collaborare sono appunto J-Ax e Fedez che, per l’occasione, hanno prodotto il singolo “Turn it up” per la voce di Sergio Sylvestre.

Fedez e J-Ax esprimono felicità “Siamo contenti di lavorare per un progetto come Tuborg Open perché quello che fanno i Major Lazer sta influenzando tutto il pop internazionale e speriamo anche noi di contribuire! Abbiamo lavorato alla produzione del beat proposto nel nostro stile, cercando di interpretarlo a modo nostro”.

“Prendere parte a questo progetto internazionale rappresenta una fantastica opportunità e sono contento di collaborare nuovamente con J-Ax e Fedez. La canzone è perfetta, adoro la sua melodia che mi permette di esprimere pienamente la mia personalità”, aggiunge invece Sergio Sylvestre.

Con “Turn it up”, Sergio Sylvestre mostra una nuova sfaccettatura di sé, dopo aver conquistato la certificazione oro per il singolo “Con te”, presentato sul palco di Sanremo e contenuto nel suo primo album d’inediti che porta il suo nome.

“Tuborg Open” vuole spronare gli amanti della musica a esplorare e scoprire i nuovi sound globali – proprio come faranno Diplo, Jillionaire e Walshy Fire, i componenti del trio, attraverso tre track originali. Il gruppo ha creato un beat appositamente per Tuborg, che è alla base di ogni collaborazione per celebrare così stili musicali diversi. Ognuno degli artisti porta il proprio sound e il proprio stile al Tuborg Beat, ispirandosi al proprio viaggio musicale e alla propria cultura.

L’annuncio della collaborazione di J-Ax e Fedez con Sergio è solo il primo passo di un progetto che vivrà durante tutta l’estate attraverso dei video storytelling prodotti da Vice, media partner internazionale di Tuborg sul progetto, nel quale si racconterà il mondo della musica visto dagli artisti, il processo creativo e come la collaborazione tra gli stessi ha portato alla produzione della canzone per Tuborg.