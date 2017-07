LIAM GALLAGHER : il suo album di debutto da solista ” As you were” esce il 6 ottobre

Dopo la pubblicazione del suo primo singolo “Walls of Glass“, che ha ricevuto subito critiche entusiasmanti, e dopo gli emozionanti primi concerti da solista, Liam Gallagher annuncia ora la pubblicazione del suo tanto atteso primo album ‘As You Were’ prevista per il prossimo 6 ottobre su etichetta Warner Bros. Records.

Dopo avere iniziato a comporre con il brano soul-rock “Bold”, Liam ha inciso ‘As You Were’ in due diverse location. Greg Kurstin ha suonato tutti gli strumenti nei 4 brani da lui prodotti (‘Wall Of Glass’, ‘Paper Crown’, ‘Come Back To Me’ e la psichedelica ‘It Doesn’t Have To Be That Way’), mentre Dan Grech-Marguerat ha prodotto il resto dell’album agli Snap! Studios di Londra.

Il risultato è esattamente quello che uno potrebbe sperare da un album solista di Liam Gallagher: le classiche influenze ‘60/’70 riviste a aggiornate e adattate ai nostri tempi. Liam concorda. “Non ho voluto reinventare nulla o lanciarmi in viaggi ipergalattici. È lo stesso suono di Cold Turkey di Lennon, degli Stones, dei classici. Ma fatti a mio modo, ora”.

Uno degli aspetti più straordinari delle canzoni che compongono il suo primo album da solista, AS YOU WERE, è che tutte hanno uno scopo. Nessuna eccedenza, niente da tagliare. Tutte sembrano essere indirizzate a qualcuno o qualcosa, inquadrando bene l’album e chiarendo la sua versione della storia, come la swing “Greedy Soul”, che rimanda un po’ al suono di Bo Diddley e che incenerisce chi definisce “ungrateful dead”, o la mega-ballata “For What It’s Worth” che Liam ha scritto con Simon Aldridge dei Cherry Ghost e che contiene forse il ritornello più forte.

La copertina dell’album è un’iconica nuova imagine di Liam scattata dal celebre fotografo, fashion designer e direttore creativo Hedi Slimane.

‘As You Were’ è ora disponibile in pre-order con ‘Wall Of Glass’ immediatamente scaricabile. Sarà disponibile in versione digitale (standard e deluxe), CD (standard e jewelcase) e vinile (standard 12” e limited edition 12” colorato).

Uno special cofanetto sarà disponibile sullo store ufficiale, composto dall’album in vinile colorato 12”, un formato esclusivo da 7” di ‘For What It’s Worth’, una stampa disegnata da Klaus Voorman (l’artista che ha firmato la copertina di ‘Revolver’ dei Beatles) e altro materiale da collezione.