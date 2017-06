E’ uscito Evolve il nuovo album degli IMAGINE DRAGONS.

È uscito venerdì scorso in tutto il mondo “EVOLVE”, il nuovo album degli IMAGINE DRAGONS disponibile in versione tradizionale (Standard e deluxe) e in versione digitale. L’album in poche ore ha già raggiunto la prima posizione di iTunes in 54 paesi del mondo.

Questa la tracklist: “I Don’t Know Why”, “Whatever It Takes”, “Believer”, “Walking The Wire”, “Rise Up”, “Make It Up To You”, “Yesterday”, “Mouth of the River”, “Thunder”, “Start Over”, “Dancing In The Dark”.

La versione deluxe contiene inoltre I brani: “Levitate”, “Not Today” e il Kaskade Remix di“Believer”.

Tra le tracce del nuovo lavoro troviamo il primo singolo estratto “BELIEVER” (con un video da oltre 97 milioni di views https://www.youtube.com/watch?v=7wtfhZwyrcc), brano che ha segnato il ritorno della band dopo il successo di singoli come “Radioactive”, “I Bet My Life” e “Demons”. “BELIEVER” in poche settimane è diventato un vero e proprio successo nel mondo, Italia compresa dove ha raggiunto la Top5 della classifica ufficiale singoli (FIMI/GFK).

La band di Dan Reynolds, il chitarrista Wayne Sermon, il bassista Ben McKee e il batterista Daniel Platzman inizierà a breve il tour di EVOLVE. Due saranno le date italiane a luglio: il 4 luglio a Lucca(Lucca Summer Festival, http://www.dalessandroegalli.com/events/438/imagine-dragons/www.luccasummerfestival.it) e il 10 luglio a Verona (Arena di Verona/ http://www.vertigo.co.it/it/imagine-dragons).