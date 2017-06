Cosa succede a VILLA ADA? A Roma #illatopositivo è il VITECULTURE FESTIVAL

Al principio furono i “leprotti” di Villa Ada, e l’associazione a loro difesa che da tempo combatteva una battaglia a protezione dell’ecosistema e contro lo storico festival.

In seguito arrivò il bando dell’Estate Romana o meglio, arrivò proprio all’ultimo, facendosi attendere fino al 22 giugno per la definitiva (anzi, ancora provvisoria) assegnazione, con i concerti già sold out (Come quello di COEZ del 30 giugno) e un festival con una line up già bella formata. E il risultato era inequivocabile: il bando per l’assegnazione della rassegna al laghetto di Villa Ada viene vinto dall’ARCI, e non da Viteculture, ossia l’associazione che da 3 anni curava il festival, e che già da un anno lavorava e preparava l’edizione di quest’anno.

E qui succede qualcosa. E visto che bisogna sempre guardare il lato positivo, anzi, #illatopositivo, non possiamo che rallegrarci per la pronta rinascita della rassegna in un altra location e con un altro nome. Si chiamerà VITECULTURE FESTIVAL, e sarà in programma dal 30 giugno all’8 agosto negli spazi messi a disposizione dall’EX DOGANA nel quartiere di San Lorenzo.

SUL MAIN STAGE PASSERANNO ARTISTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, QUALI I PRIMAL SCREAM, KAMASI WASGHINGTON, ELIO E LE STORIE TESE, COEZ, (quest’ultimo tutto esaurito nonostante la doppia apertura di prevendita di un mese prima e di pochi giorni fa) e tanti altri. Molti anche i contenuti extra musicali tutti concentrati nell’”area free” tra intrattenimento, formazione ed animazione sociale grazie alla collaborazione di un ampio numero di associazioni del territorio romano. Il palinsesto di spettacoli ed eventi artistici sarà affiancato da un calendario di appuntamenti dedicati alla convivialità nel segno del buon cibo e del buon bere. Una scelta ampia di formule per tutti i gusti dal vegan allo street food laziale, disponibili sempre, sia nell’area concerti che nell’area free.

Questo il programma per ora confermato

. 30/06/2017 – COEZ

· 01/07/2017 – THE ZEN CIRCUS

· 05/07/2017 – LUCKY CHOPS + FRANKIE CHAVEZ

· 06/07/2017 – TOUCH THE WOODSTOCK

· 10/07/2017 – CRISTINA DONÀ

· 10/07/2017 – THE LUMINEERS (presso AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA)

· 11/07/2017 GAZZELLE+CANOVA

· 12/07/2017 ARCHIVE

· 15/07/2017 LE LUCI DELLA CENTRALE ELETTRICA + DIODATO

· 16/07/2017 PRIMAL SCREAM

· 18/07/2017 MECNA + DARGEN D’AMICO

· 20/07/2017 KAMASI WASHINGTON

· 21/07/2017 – GEMITAIZ + MADMAN + PRIESTESS

· 24/07/2017 CIGARETTES AFTER SEX

· 27/07/2017 BOOMDABASH

· 28/07/2017 ELIO E LE STORIE TESE

· 29/07/2017 THE STARS FROM THE COMMITMENTS

· 02/08/2017 ALBOROSIE

· 04/08/2017 APRES LA CLASSE

· 06/08/2017 SUD SOUND SYSTEM

Ma se la nascita di una nuova rassegna come il VITECULTURE FESTIVAL è #illatopositivo della vicenda, rimane comunque in sospeso un lato oscuro del tutto. Che ne sarà di Villa Ada? Alcuni concerti già programmati (Baustelle, Izi, Motta) risultano ancora confermati nella location storica, e oggi, nella presentazione del nuovo festival, i responsabili di Viteculture hanno confermato “noi abbiamo perso il bando, significa che qualcuno l’ha vinto. Sicuramente esisterà un festival a Villa Ada e sarà organizzato da chi è risultato ideoneo nelle graduatorie“.

Per il resto si sa poco di cosa sia successo dal 22 giugno, giorno della comunicazione dei risultati del bando, ad oggi, ma il risultato è che probabilmente in questa estate avremo un festival in più. E questo forse è #illatopositivo, anche se di Villa Ada ancora non sappiamo granché.