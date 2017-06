LEVANTE, online il video del nuovo singolo “Pezzo di me (feat. Max Gazzè)”

È online sul canale Vevo e YouTube dell’artista il video di “Pezzo di me (feat. Max Gazzè)” il nuovo singolo di Levante. Il brano è il secondo estratto dal suo ultimo album di inediti “Nel caos di stanze stupefacenti” (Carosello Records), uscito lo scorso 7 aprile e subito ai vertici della classifica FIMI TOP OF THE MUSIC GFK degli album più venduti.

Il videoclip girato a Roma, nel quartiere Piccola Londra, è diretto da Stefano Poggioni. Ironico, coloratissimo e irriverente, il concept del video è stato ideato dalla stessa Levante che lo interpreta insieme a Max Gazzè nei panni del suo fidanzato.

«Nel 2010 si chiamava “Another Kiss”, la portai con me a Leeds insieme a tutta la voglia di vivere di musica, che fosse in inglese o in italiano non importava, importava che fosse. Leeds fu un fallimento, uno dei tanti e “Another Kiss” tornò nel cassetto insieme ai miei desideri, spuntarono invece i caffè e i cappuccini. La storia dopo la conoscete… ho riaperto quel cassetto, da cui attingo per esperienza e lezioni, e ho ritrovato quella canzoncina leggera che tanto mi piaceva, ma tanto proprio. Ha trovato la sua strada nella mia lingua preferita, l’Italiano… Grazie a Max Gazzè questo brano ha trovato la sua reale compiutezza e ci ha permesso di sancire la nostra amicizia …in un brano in cui ci lasciamo! In questo video, nato da una mia idea, i due lati della medaglia di due pezzi di me’…» L.

“Pezzo di me” è un travolgente uptempo estivo che gioca spregiudicatamente sull’ambiguità della pronuncia per sbeffeggiare il politicamente corretto. Il testo racconta del senso di smarrimento dopo un addio tra due innamorati (Un altro addio/cadere nell’oblio/cercarsi per un po’ /nel whisky di un bistrot) e di come il tempo lenisca ogni ferita e si possa reagire alla delusione attraverso l’ironia (Un giorno qualunque mi ricorderò/di dimenticarti dentro a un cestino/Tu sei un pezzo di me).

“Pezzo di me” è l’unica collaborazione presente nel disco.

Non si ferma anche il successo live di “Estate Nel Caos Tour 2017”. La tournée, prodotta da OTRlive, che vede Levante sui palchi dei principali festival e arene estive italiane.

Queste le prossime date confermate:

30 GIUGNO – CIVITELLA DEL TRONTO (TE) (ONIRICO FESTIVAL)

7 LUGLIO – AREZZO (MENGO MUSIC FEST)

21 LUGLIO – BELLARIA (RN) (SULLASABBIA FESTIVAL)

22 LUGLIO – COLLEGNO (TO) (FLOWERS FESTIVAL)

4 AGOSTO – LAMEZIA TERME (CZ) (COLOR FEST)

6 AGOSTO – SAN SEVERINO LUCANO (PZ) (POLLINO MUSIC FESTIVAL)

11 AGOSTO – BRESCIA (FESTA DI RADIO ONDA D’URTO)

12 AGOSTO – RISPESCIA (GR) (FESTAMBIENTE)

2 SETTEMBRE – SESTO SAN GIOVANNI (MI) (CARROPONTE)

3 SETTEMBRE – TREVISO (HOME FESTIVAL)

9 SETTEMBRE – ROMA (VILLA ADA FESTIVAL)

15 SETTEMBRE – MODENA (ARENA DEL LAGO)