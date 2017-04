LUIS FONSI: in attesa di vederlo nuovamente in Italia (ai WIND MUSIC AWARDS) festeggia il miliardo di views

Non passa giorno ormai che Luis FONSI non festeggi, a ragione, qualche nuovo risultato internazionale. La sua “DESPACITO” ha letteralmente conquistato le classifiche di tutto il mondo e non sembra dare segni di cedimento, anzi.

Per festeggiare il successo di “DESPACITO”, LUIS FONSI tornerà in Italia tra poche settimane per partecipare il prossimo 5 giugno in qualità di ospite internazionale all’edizione 2017 dei WIND MUSIC AWARDS (5-6 giugno Arena di Verona).

Nel frattempo i risultati del brano e del video continuano a crescere.

Se il video ufficiale di “DESPACITO” featuring DADDY YANKEE (https://youtu.be/kJQP7kiw5Fk) , complice forse anche la presenza della Miss Universo 2006 Zuleyka Rivera, ha sfondato il tetto del MILIARDO di visualizzazioni, il lyric video del remix con JUSTIN BIEBER (https://youtu.be/72UO0v5ESUo) ha totalizzato in soli 10 giorni quota 87 milioni di views. Il video del remix è inoltre ad oggi il miglior debutto del 2017 su YouTube con 75 milioni di views nella prima settimana.

Ma il successo di “DESPACITO”, nella versione ufficiale e in quella remix, non è solo una questione di video. Il brano ufficiale con DADDY YANKEE infatti spopola in tutte le maggiori classifiche del mondo a partire da quella italianadove ha raggiunto la vetta di Spotify Italia (dove è ancora stabile), #1 di iTunes(dove è ancora stabile) e di Apple Music (dove è ancora stabile), #1 di Tim Music(dove è ancora stabile), #1 di Shazam e Top5 in radio.

Il brano inoltre ha già ottenuto in Italia 4 dischi di Platino ed è stabile da 5 settimane al 1mo posto dei brani più venduti/ascoltati in Italia.

La nuova versione con JUSTIN BIEBER non è da meno e dal giorno della sua pubblicazione tallona quella ufficiale tanto da averle rubato il 1mo posto della Global Spotify Chart diventando la prima canzone in lingua spagnola ad arrivare in vetta a quella classifica. Il Remix è inoltre già entrato nella Top 10 della Billboard Hot 100.