Dopo “LOVE”, LANA DEL REY annuncia l’uscita del nuovo singolo “LUST FOR LIFE” ft. THE WEEKND

Dopo “LOVE”, LANA DEL REY annuncia l’uscita di “LUST FOR LIFE”, non solo un nuovo brano inedito ma una collaborazione davvero straordinaria. In “LUST FOR LIFE” (oltre 6 milioni di views in meno di 24 ore per https://youtu.be/35cTIXoBnuw.

Accanto a LANA DEL REY infatti troviamo THE WEEKND, uno degli artisti più importanti a livello internazionale di questi ultimi anni. LOVE” (49 milioni di views https://youtu.be/3-NTv0CdFCk per il brano prodotto da Benny Blanco e Emile Haynie) e “LUST FOR LIFE” saranno contenuti nel nuovo album di LANA DEL REY in uscita entro la fine dell’anno che si intitolerà “LUST FOR LIFE”.