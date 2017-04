Continua il tour per Musica Nuda all’Auditorium Parco della Musica. Petra Magoni e Ferruccio Spinetti incantano Roma.

Si è tenuto Martedì 18 Aprile all’Auditorium parco della musica di Roma il concerto di Musica Nuda, progetto jazz di Petra Magoni (voce) e Ferruccio Spinetti (contrabbasso). Il duo ha eseguito dal vivo diversi brani tratti da Leggera, loro ultimo lavoro, e altre tracce appartenenti al passato. Una fra queste è Il cammello e il dromedario, grazie alla quale viene fuori la vena ironica dei due artisti, che basano un divertissement musicale intorno alla performance. Il pubblico viene coinvolto e fatto cantare durante diversi pezzi, come Feltrinelli, la canzone più orecchiabile del nuovo lavoro, mentre in altri momenti l’atmosfera si fa seria con brani più alti, ad esempio Come si canta una domanda, pezzo composto da Ferruccio Spinetti su un enigmatico ed evocativo testo di Peppe Servillo, o ancora Ti darò, eseguita dal vivo, così come su disco, con Luigi Salerno, ironicamente definito “gruppo spalla” del duo. Salerno ha scritto il brano e lo ha arricchito contrapponendo la sua voce più grave alla misurata ma potente interpretazione della Magoni. Note più sguaiate e maggiori sporcature in Zitto zitto, pezzo dal taglio ironico, che consente alla vocalità della cantante di sbizzarrirsi e tirare fuori una certa vena teatrale.

Quella di Petra Magoni è una voce con pochissimi eguali nella musica italiana, sia nel mondo pop che in quello dell’alternative, e dal vivo risulta ancora più sorprendente che incisa, per la sua potenza e per la ricchezza di sfumature che ha. Ferruccio Spinetti è un musicista e compositore completo e con contrabbasso e chitarra fornisce a Petra non un semplice tappeto musicale ma una vera e propria seconda voce che sorregge ed esalta la sua. In conclusione c’è solo una cosa da dire: andare a vedere un concerto del duo Musica Nuda è una di quelle esperienze musicali che chiunque ami la musica deve concedersi almeno una volta nella vita.

Ecco le date del tour: il 22 al Teatro della Fortuna di Fano(PU) il 27 al Newman Center For The Perfoming Arts di Denver in Colorado, il 28 al Detroit Institute Of Arts diDetroit nel Michigan, il 29 al Kerrytown Concert House di Ann Arbor (Michigan) e il 30 al Toledo Museum Of Art di Toledo in Ohio.

Antonio Galota