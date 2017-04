Marco Carta: “Il Meglio sta arrivando” è il nuovo singolo in uscita il 21 aprile

Marco Carta torna con un nuovo singolo e lo fa con un nuovo team e un nuovo album in uscita.

Il singolo “Il meglio sta arrivando”, scritto da Davide Simonetta, Raige e Luca Chiaravalli, esce il 21 aprile ed è in preorder su iTunes da domani venerdì 14 aprile.

Il nuovo album uscirà il 26 maggio e sarà il suo sesto album in studio a cui si aggiungono un album live e una raccolta di canzoni di Natale. “A forza di sentire tutto non sentiamo niente, ma Il Meglio Sta Arrivando e cambierà la gente, a forza di aspettare non ci credi più poi tanto, ma Il Meglio Sta arrivando, il meglio sta aspettando noi”, cita la canzone.

“Siamo sempre iper stimolati da mille informazioni, sollecitazioni che ci arrivano da ogni dove, siamo quasi anestetizzati e sempre alla ricerca della perfezione anche se non sappiamo che direzione prendere per cercarla – racconta Marco Carta-poi alla fine ci accorgiamo che quel “meglio” che stiamo cercando è lì che ci guarda e ci aspetta”.

Durante questi anni Marco Carta ha ottenuto molti premi e riconoscimenti, dalla vittoria di Amici nel 2008 e alla vittoria al Festival di Sanremo nel 2009 si sono aggiunti 2 premi ai TRL Awards nel 2009 ( Man of the year e best#1 of the year) e uno nel 2011 (best talent show Artist), 2 Wind Muisc Awards, 2 Venice Music Awards ( nel 2009 e nel 2010), 2 Kid’s Choice awards nel 2012 e nel 2013, , 2 Latin Music awards nel 2012 e nel 2013 , il Premio Roma Videoclip per Dentro ad ogni brivido e moltissime nomination. A questi premi si aggiungono le certificazioni PLATINO per l’album “la forza mia “ (2009) e per il singolo “Splendida Ostinazione” (2014) e quelle ORO per l’album “ Il Cuore Muove” (2011) e per i singoli “Ho scelto di no” (2015), “Necessità Lunatica (2012), “Mi hai guardato per caso” (2012) e “Scelgo me” (2013).