FIORELLA MANNOIA: nuove date del “Combattente Il Tour” in estate.

Fiorella Mannoia ha dato inizio alla tranche primaverile di COMBATTENTE IL TOUR, dopo il successo della prima parte dello scorso inverno. Nella nuova parte primaverile sono 22 i concerti già ad oggi sold out e, vista la straordinaria richiesta sono arrivate a 4 le repliche a Roma e a Milano, e 3 le repliche a Bari, Firenze, Bologna e Napoli.

In estate Fiorella Mannoia sarà protagonista di nuovi live che toccheranno anfiteatri, arene, luoghi storici, prestigiosi e di straordinaria bellezza e al ricco calendario estivo, che si snoderà tra giugno, luglio e agosto, si aggiungono ancora nuove date: il 4 luglio alla Reggia di Caserta, il 13 luglio a Spoleto (PG) in Piazza Duomo – uno degli Eventi Speciali per il 60° Festival dei Due Mondi, il 14 luglio a Como all’Arena Teatro Sociale, il 22 agosto a Paestum (SA) al Teatro dei Templi, il 24 agosto a Soverato (CZ) alla Summer Arena e il 27 agosto a Palermo al Teatro di Verdura. Il 17 settembre Fiorella tornerà sul palco dell’Arena di Verona per un imperdibile concerto evento, a due anni di distanza dal suo live sold out del 2015 per festeggiare gli oltre 40 anni di carriera e a un anno dalla magica serata di “Amiche in Arena”. Nel corso di tutti questi appuntamenti live, con la sua consueta forza interpretativa, l’artista accompagnata dalla sua band, regalerà al pubblico le note del suo ultimo album “Combattente”, i suoi grandi successi e le canzoni che hanno costellato il suo repertorio dal vivo, per una scaletta che sarà come sempre ricca di momenti intensi ed emozionanti.

L’album “COMBATTENTE”, ora disponibile nella versione speciale “sanremese” in doppio cd e stabile tra gli album più venduti, ha conquistato la certificazione Platino, mentre il brano “Che sia benedetta”, presentato al Festival di Sanremo, è stato certificato Oro. Il video del brano, che resta uno dei più trasmessi in radio, ha raggiunto oltre 22 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 2 milioni e mezzo di streaming su Spotify. Il brano, definito dalla stessa Fiorella “un inno alla vita”, è contenuto nell’edizione speciale in doppio cd dell’album “COMBATTENTE” che ripercorre le tappe al Festival di Sanremo della carriera dell’Artista.

Oltre ai brani di “Combattente” e a che “Che sia benedetta” nel doppio cd sono contenute anche la cover di “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori e i 4 successi “sanremesi” di Fiorella (“Caffè Nero Bollente” del 1981, “Come si cambia” del 1984, “Quello che le donne non dicono” del 1987, “Le notti di maggio” del 1988) registrate live nel corso di “Combattente Il Tour” e una bonus track, la cover di “La cura” di Franco Battiato, anch’essa in una versione live.

Ecco il calendario ad ora confermato degli appuntamenti live del 2017 di Fiorella Mannoia:

“COMBATTENTE IL TOUR” – PRIMAVERA 2017

7 APRILE – ASCOLI PICENO – TEATRO VENTIDIO BASSO – data zero – SOLD OUT

9 APRILE – CITTANOVA (RC) – TEATRO R. GENTILE – SOLD OUT

10 APRILE – CROTONE – PALA MILONE

12 APRILE – LECCE – TEATRO POLITEAMA GRECO – SOLD OUT

13 APRILE – BARI – TEATRO TEAM – SOLD OUT

14 APRILE – BARI – TEATRO TEAM

18 APRILE – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO – SOLD OUT

19 APRILE – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO – SOLD OUT

20 APRILE – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO – SOLD OUT

22 APRILE – GENOVA – TEATRO CARLO FELICE – SOLD OUT

23 APRILE – REGGIO EMILIA – TEATRO ROMOLO VALLI – SOLD OUT

2 MAGGIO – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM – SOLD OUT

3 MAGGIO – MONTECATINI (PT) – TEATRO VERDI

5 MAGGIO – MANTOVA – GRAN TEATRO PALA BAM – SOLD OUT

6 MAGGIO – BERGAMO – TEATRO CREBERG – SOLD OUT

8 MAGGIO – CREMONA – TEATRO PONCHIELLI – SOLD OUT

9 MAGGIO – VARESE – OPENJOBMETIS – SOLD OUT

11 MAGGIO – PARMA – TEATRO REGIO – SOLD OUT

13 MAGGIO – FIRENZE – TEATRO VERDI – SOLD OUT

14 MAGGIO – FIRENZE – TEATRO VERDI – SOLD OUT

16 MAGGIO – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – SOLD OUT

18 MAGGIO – MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI – SOLD OUT

19 MAGGIO – MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI – SOLD OUT

20 MAGGIO – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

22 MAGGIO – TORINO – TEATRO COLOSSEO – SOLD OUT

24 MAGGIO – TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

26 MAGGIO – LUGANO – PALA CONGRESSI

27 MAGGIO – BOLOGNA – EUROPAUDITORIUM – SOLD OUT

28 MAGGIO – GENOVA – TEATRO CARLO FELICE

30 MAGGIO – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

31 MAGGIO – MILANO – TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI

“COMBATTENTE IL TOUR” – ESTATE 2017

17 GIUGNO – CORREGGIO (RE) – CORSO MAZZINI

24 GIUGNO – CARLOFORTE (CI) – GIROTONNO

1 LUGLIO – RECANATI (MC) – PIAZZA LEOPARDI

2 LUGLIO – ROMA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA – CAVEA

4 LUGLIO – CASERTA – REGGIA DI CASERTA – NUOVA DATA

7 LUGLIO – BRESCIA – PIAZZA DELLA LOGGIA

8 LUGLIO – ASTI – PIAZZA DELLA CATTEDRALE

10 LUGLIO – GRUGLIASCO (TO) – LE GRU VILLAGE

11 LUGLIO – CERVERE (CN) – ANFITEATRO DELL’ANIMA

13 LUGLIO – SPOLETO (PG) – PIAZZA DUOMO – FESTIVAL DEI DUE MONDI – NUOVA DATA

14 LUGLIO – COMO – ARENA TEATRO SOCIALE – NUOVA DATA

27 LUGLIO – UDINE – CASTELLO

29 LUGLIO – CERVIA (RA) – PIAZZA GARIBALDI

10 AGOSTO – ALASSIO (SV) – PORTO TURISTICO

12 AGOSTO – BOLGHERI (LI) – ARENA BOLGHERI

13 AGOSTO – MARINA DI PIETRASANTA (LU) – LA VERSILIANA

16 AGOSTO – GAETA (LT) – ARENA VIRGILIO

22 AGOSTO – PAESTUM (SA) – TEATRO DEI TEMPLI – NUOVA DATA

23 AGOSTO – SAPRI (SA) – LUNGOMARE

24 AGOSTO – SOVERATO (CZ) – SUMMER ARENA – NUOVA DATA

26 AGOSTO – TAORMINA – TEATRO ANTICO

27 AGOSTO – PALERMO – TEATRO DI VERDURA – NUOVA DATA

17 SETTEMBRE – ARENA DI VERONA