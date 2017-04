4Soundtrack: L’ottavo capitolo della saga di “Fast & Furious” nelle sale da giovedì 13 aprile

La saga di “Fast & Furious”, una delle più longeve, prolifiche e di successo della storia del cinema, è arrivata all’ottavo capitolo. Quest’ultimo, infatti, uscirà nelle sale italiane giovedì 13 aprile con un giorno di anticipo rispetto a quelle statunitensi, e si preannuncia essere un grande successo al botteghino, considerato il fatto che già il trailer ha conquistato il record come “trailer più visto nelle prime 24 ore”. Diretto da F. Gary Gray, il suo titolo in lingua originale è “The Fate of the Furious”.

Chi mai, nel 2001, avrebbe potuto prevedere che “Fast and Furious”, l’action movie ad alta velocità diretto da Rob Cohen appena uscito nelle sale, sarebbe stato solo il primo di un lunghissimo e fortunato franchise, il più importante nel filone “muscoli e motori”? Oltretutto, questo film nel corso degli anni è diventato a tutti gli effetti un cult (concetto già affrontato nella rubrica 4SoundTrack di settimana scorsa), grazie anche alle interpretazioni di Vin Diesel nei panni dell’antieroe Dominic Toretto e di Paul Walker (all’epoca semi-sconosciuto) in quelli del poliziotto Brian O’Conner; due personaggi che coniugano virilità spicciola con un marcato senso dell’onore e rispetto per le emozioni. Questo nuovo capitolo vedrà la presenza nel cast di Charlize Theron, che si affianca agli “storici” Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jason Statham e Ludacris; non vedrà invece quella di Paul Walker, poiché deceduto nel 2013. Come se non bastassero i film già realizzati, i fan della saga saranno felici di sapere che sono già state pianificate le uscite dei capitoli 9 e 10, ad aprile 2019 e ad aprile 2021. Come sempre, non ci interessa parlare di alcun film se non c’è una colonna sonora all’altezza della situazione; ma anche su questo fronte, il franchise di “F& F” non ci ha mai deluso. Già nel primo film si capisce quanto valore aggiunto dia la colonna sonora alla potenza dell’azione e alle ambientazioni sub-urbane; in quella soundtrack erano presenti artisti come R. Kelly, Ja Rule e Limp Bizkit. Nel corso degli anni, la direzione non è cambiata: mantenendosi sempre sullo stile hip-hop, le varie soundtrack hanno visto la partecipazione di Fat Joe, Pitbull, Ludacris, Don Omar, Wiz Khalifa, rimanendo sempre al passo con i tempi, fino ad arrivare all’ultima, anticipata da vari singoli pubblicati con cadenza settimanale durante lo scorso mese. Il brano che sta riscuotendo più successo su Youtube è “Hey Ma”, un reggaeton scritto e interpretato da Pitbull con il cantante colombiano J Balvin e Camila Cabello delle Fifth Harmony, pubblicato in doppia versione spagnola e inglese.

Leonardo Parisi