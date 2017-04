NEK: è online il video di “FREUD”,il nuovo singolo con J-AX

È online il video di “Freud”, il nuovo singolo di Filippo Nek Neviani cantato in duetto con J–Ax, in radio dal 31 marzo.

Nek torna a mettersi in gioco in un video carico di ironia, come già fatto in passato e anche questa volta con la complicità di J-Ax. Nel video, diretto da The Astronauts, il giovane protagonista si trova in un’austera biblioteca dove accadono strane cose, tra realtà e immaginazione, e Filippo e J-Ax cominciano ad apparire ovunque e ad assumere le sembianze di altri, diventando co-protagonisti e complici di un surreale e divertente loop psicologico. “Freud” arriva dopo i successi dei singoli “Differente”, “Uno di questi giorni” e “Unici”, il brano che dà titolo al suo ultimo album uscito lo scorso autunno e certificato ORO per le vendite.

Nel frattempo cresce l’attesa per “Unici in Tour”, la tournée di Nek che partirà con una doppia data a Bologna il 29 e 30 aprile e farà tappa nei teatri italiani per tutto il mese di maggio. Il 21 maggio, per la prima volta nella sua carriera Nek calcherà il palco dell’Arena di Verona per quello che sarà un vero e proprio concerto evento, “Nek in Arena”, per poi riprendere quest’estate il tour con tappe in prestigiose e suggestive location di tutta Italia.

Guarda il video:

I biglietti per “Nek in Arena” e “Unici In Tour” sono in prevendita nel circuito TicketOne e nei punti vendita autorizzati. (per info: www.fepgroup.it).

Questo il calendario ad oggi confermato dei live di Nek (tour organizzato da F&P Group):

“UNICI IN TOUR” – PRIMAVERA 2017

29 aprile: Bologna – Teatro Europauditorium

30 aprile: Bologna – Teatro Europauditorium

2 maggio: Trieste – Teatro Rossetti

4 maggio: Piacenza – Teatro Politeama

5 maggio: Montecatini (PT) – Teatro Verdi

8 maggio: Sanremo – Teatro Ariston

9 maggio: Torino – Teatro Colosseo

10 maggio: Varese – Teatro Openjobmetis

12 maggio: Firenze – Teatro Verdi

13 maggio: Bergamo – Teatro Creberg

15 maggio: Milano – Teatro Degli Arcimboldi

17 maggio: Ancona – Teatro Delle Muse

18 maggio: Bari – Teatro Team

“NEK IN ARENA”

21 maggio: Arena di Verona

“UNICI IN TOUR” – ESTATE 2017