MILKY CHANCE torneranno a Dicembre a Milano, unica data!

Dopo il sold out al Tunnel di Milano lo scorso febbraio, i Milky Chance tornano in Italia per un’imperdibile unico appuntamento. Il duo folk rock tedesco farà tappa con il suo The Blossom Tour 2017 domenica 3 dicembre al Fabrique di Milano. Sarà possibile acquistare i biglietti per il concerto sul circuito ufficiale Ticketone (sito e punti vendita) dalle ore 11 di venerdì 7 aprile. Diffidate dai circuiti di vendita non ufficiali. I Milky Chance – Clemens Rehbein e Philipp Dausch – saranno in Italia per presentare ufficialmente il loro nuovo album, Blossom, uscito il 17 marzo per Universal Music, un nuovo e coinvolgente progetto discografico che segue il successo di Sadnecessary del 2014. Blossom è stato anticipato nel mese di novembre dall’uscita del primo singolo, Cocoon, che è già sulla strada giusta per diventare il tormentone del 2017. Il brano ha già catturato l’attenzione di pubblico e critica con la sua dolce fusione di vibrazioni elettroniche e folk cantautorale e ha già raggiunto oltre 19 milioni di play su Spotify e più di 4 milioni di visualizzazioni su Youtube/Vevo.Cocoon, come il nome stesso suggerisce, proietta direttamente in un luogo di serenità, in cui, come suggerisce lo stesso Clemens, è possibile riflettere e essere sé stessi senza distrazioni.

I Milky Chance hanno anche rilasciato il primo capitolo del loro Blossomentary, che può essere trovato sul loro sito web www.milkychance.net e che permette ai fan di seguire virtualmente Clemens e Philipp nello studio in cui hanno registrato il nuovo album mentre eseguono in acustico il nuovo singolo Doing Good. Quanto più l’utente esplora tanto più riesce a scoprire sulla nuova musica dei Milky Chance. Questo capitolo è il primo dei tre che saranno rivelati e condurranno fino all’uscita diBlossom.

I nuovi singoli, Cocoon e Doing Good, hanno già attratto l’attenzione di pubblico e di critica e, a distanza di tre anni, si inseriscono perfettamente nel solco tracciato dal successo di Stolen Dance e Sadnecessary, che gli hanno fatto guadagnare gli elogi dei media più importanti – People, Spin, Rolling Stone, Entertaiment Weekly, Nylon, Blackbook – e hanno consolidato il successo del duo. I Milky Chance si sono esibiti nei contesti modiali più importanti, tra I quali Coachella Music & Arts Festival, Red Rock e hanno collezionato diversi sold out.

MILKY CHANCE: THE BLOSSOM TOUR 2017

Domenica 3 dicembre 2017

Milano, Fabrique – via Gaudenzio Fantoli, 9

Inizio concerti h. 21.00

Posto unico in piedi: € 25,00 + prev.