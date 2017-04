RICHARD ASHCROFT, leader dei Verve, torna in Italia live.

Il sound deciso ed energico del suo ultimo lavoro, “These People”, segna un grande ritorno al passato, alle magiche atmosfere di successi come “The Drugs Don’t Work” ,”A song For the Lovers” e “Bitter Sweet Symphony”.

SABATO 26 AGOSTO | TORINO – TODAYS SPAZIO211 open air

Parco Sempione, Via Cigna 211 – Torino (It) Ingresso: 25,00 € + d.p.

TODAYS è un progetto della Città di Torino realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino

Dopo sette lunghi anni RICHARD ASHCROFT, il carismatico e affascinante leader dei VERVE, fa il suo ritorno in Italia ad Agosto per una UNICA DATA a TODAYS Festival, con la sua musica, la sua sfacciataggine, il suo modo unico di scrivere e cantare.

Richard Ashcroft, nuovo look e rinnovata consapevolezza, arriva a Torino con il suo nuovo disco in studio “These People”, pubblicato lo scorso maggio via Cooking Vinyl, contenente le bellissime “This Is How It Feels”, “Hold On”, “They Don’t Own Me”, “Out Of My Body” e “These People”, ballate come solo lui sa fare e testi che fotografano l’oggi come pochi sanno e vogliono fare. “Black Lines” è il suo ultimo singolo, dopo essersi piazzato immediatamente al terzo posto dell’UK Album Chart, “These People” è rimasto per ben 5 mesi nella Top 200 Album Chart. Dopo una serie di spettacoli tutti SOLD OUT nel Regno Unito, tra cui due date molto speciali all’O2 Arena di Londra e al Liverpool Echo Arena, e la partecipazione al Festival dell’Isola di Wight, il vincitore dei Brit e dell’Ivor Novello Award, nominato ai GRAMMY e Best British Male Artist 2017 agli NME Awards, suonerà a TODAYS le sue hit storiche, le canzoni con i Verve in occasione del ventennale dell’uscita di “Bitter Sweet Symphony” (estate del 1997), e il suo album “These People” che lo conferma come uno dei cantautori più prodigiosi e importanti della sua generazione. Il diamante pazzo del britpop, Richard Ashcroft, oggi quarantacinquenne, autore delle più belle pop song di fine secolo è tornato tra noi ed è ancora un fiume in piena che non perde la voglia di dire la propria, e lo farà in DATA UNICA NAZIONALE il 26 agosto a Torino a TODAYS 2017!