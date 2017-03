A Torino l’unica data italiana dei THE SHINS

Dopo anni di attesa la band americana originaria del Nuovo Messico arriva in Italia per un’unica data per presentare il nuovo album Heartworms, pubblicato il 10 marzo per Columbia Records e prodotto dallo stesso leader della band James Mercer.

Heartworms, quinto album in studio della band, arriva a cinque anni dall’acclamato “Port of Morrow” che conteneva la celebre Simple Song, usata in serie tv e film. Il nuovo lavoro è stato anticipato dal singolo “Name For You”, una canzone sulla femminilità ispirata a James Mercer dalle sue tre figlie.

“Stare in una pop band è la cosa più stramba e priva di senso pratico che uno possa fare”, afferma James Russel Mercer, fondatore degli Shins, icona del pop alternativo del 2000.

Più volte nominati ai Grammy, The Shins nascono per volere di Mercer nel 1997 nel Nuovo Messico dalle ceneri dei Flake. La band pubblica due EP, “Nature Bears A Vacuum” (1998) e “When I Goose-Step” (2000). Durante un tour a supporto dei Modest Mouse, vengono notati dalla Sub Pop, che li mette sotto contratto. Nel 2001 esce “Oh, Inverted World”, sapiente miscela di melodie sixties pop, lisergia anni settanta ed indie lo-fi anni Novanta. Il disco vende oltre un milione di copie ed entra tra i 100 Best Albums degli anni 2000 per Rolling Stone e Pitchfork. L’album contiente la famosa hit “New Slang”, inserita nella colonna del film “La Mia Vita a Garden State”, prima opera del regista e noto attore Zach Braff, conosciuto al grande pubblico per il suo ruolo da star nel telefilm “Scrub”.

Il nuovo lavoro, “Heartworms”, pubblicato il 10 marzo sempre da Columbia Records, è stato interamente prodotto da Mercer ed è una sublime mescolanza di tutto ciò che ha caratterizzato il percorso della band sino ad oggi, un album mai banale in grado di dosare sapientemente il country e l’indie-rock, con evocativi intervalli squisitamente pop, un nostalgico rimando agli album precedenti ma anche un innovativo ritorno degli Shins.

Già annunciati headliner a Lollapalooza, Green Man e BBC6 Festival, dopo essere saliti sui più importanti palchi di UK, USA ed Europa, per poi passare a quelli di Australia, Giappone e Nuova Zelanda, The Shins annunciano il loro atteso ritorno in Italia con un’unica data a Torino per TODAYS FESTIVAL 2017 domenica 27 agosto, sul palco con Band Of Horses e molti altri artisti in arrivo!