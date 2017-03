Rainbow e Sony Music, accordo per “Come le Star”, il primo album della serie TV “MAGGIE & BIANCA FASHION FRIENDS”

Rainbow, la content company di Iginio Straffi nota in tutto il mondo per le sue produzioni animate e multimediali, e Sony Music Entertainment Italy S.p.a sono lieti di annunciare un importante accordo internazionale per il primo album della serie tv “Maggie & Bianca Fashion Friends” in onda tutti i giorni su Rai Gulp e prodotta da Rainbow in co-produzione con Rai Fiction.

Il CD “Come le star”, dal titolo di uno dei singoli della serie tv, sarà distribuito in Italia da Sony Music Entertainment Italy S.p.a a partire dal 31 marzo 2017, disponibile in tutti i negozi di dischi e sulle piattaforme digitali.

“Maggie & Bianca Fashion Friends, oltre ad essere un’entusiasmante serie televisiva, è anche un progetto musicale di qualità e di enorme potenziale dal punto di vista discografico.

Siamo perciò estremamente felici di poter affiancare Rainbow in questo percorso che ci auguriamo ricco di successi in Italia e nel Mondo”, ha dichiarato Andrea Rosi, Presidente Sony Music Italia.

“Per la prima volta Rainbow sigla un accordo con una major discografica del calibro di Sony Music Entertainment per la produzione e distribuzione del CD di Maggie & Bianca Fashion Friends. La serie tv, sta riscuotendo un grande successo tra i giovani ed è un fenomeno in termini di ascolti tv. La musica ha avuto sempre un ruolo di primo piano nelle nostre produzioni ora lo è più che mai con Maggie & Bianca Fashion Friends, una serie che ha per protagonisti dei ragazzi che amano la musica e la moda, ragazzi che si impegnano per raggiungere i loro sogni e le loro ambizioni. Ci auguriamo con questo cd di far felici i tantissimi ragazzi, fan della serie, che ci seguono con interesse e passione”, ha dichiarato Iginio Straffi, Presidente e Fondatore di Rainbow.

Alla sua seconda stagione, Maggie & Bianca Fashion Friends va in onda in Italia, Russia, Francia e su Netflix e si attesta a tutti gli effetti come un fenomeno di successo presso i ragazzi ottenendo dati di ascolto record, un fenomeno che non risparmia il canale ufficiale della serie su Youtube (https://www.youtube.com/maggieandbiancaIT).

Il cd “Come le star” conterrà i “best of” della prima e della seconda serie di Maggie & Bianca Fashion Friends, interpretata da Maggie(Emanuela Rei), Bianca (Giorgia Boni), Jacques (Sergio Ruggeri), Quinn (Luca Murphy Saviozzi) e Edu (Sergio Melone).