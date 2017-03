“Completamente Senza”, i THEGIORNALISTI chiudono le cose in grande

Evidentemente non gli bastava un tour Completamente SoldOut, visto il modo in cui vogliono concludere questa trionfale cavalcata che dall’uscita del loro disco li ha portati in giro per l’Italia in un susseguirsi di tutti esauriti. E quindi decidono di regalare due serate speciali ai propri fan, con una line up di ospiti da far spavento.

Stiamo parlando dei Thegiornalisti e dei due concerti evento che ci saranno a Roma e a Milano, con tanti ospiti: Calcutta (con uno speciale dj set), Elisa, Fabri Fibra, Luca Carboni, e ancora molte sorprese da svelare oltre al carico di grandissimi nomi che saliranno sui palchi dei palazzetti insieme alla band, fenomeno del nuovo pop italiano, capitanata da Tommaso Paradiso, che si esibirà per la prima volta al Palalottomatica di Roma il 9 maggio 2017 e al Mediolanum Forum di Milano l’11 maggio 2017 (un’organizzazione VIVO Concerti in collaborazione con BPM concerti).

I Thegiornalisti continuano a collezionare successi e riconoscimenti con il premio ritirato sabato scorso ai COCA-COLA ONSTAGE AWARDS come Rivelazione del 2016.

Dopo aver girato l’Italia collezionando sold out in tutte le date del COMPLETAMENTE TOUR, i THEGIORNALISTI tornano a regalare emozioni con il tour COMPLETAMENTE SENZA.

Il 24 febbraio è uscito in radio “Sold Out”, secondo estratto dall’album “Completamente Sold Out”, pubblicato ad ottobre 2016 per Carosello Records e disponibile in tutti i negozi tradizionali, in digital download (http://carosellorecords.lnk.t o/CompletamenteSoldOut) e su tutte le piattaforme streaming. Dopo poche settimane di rotazione, “Sold Out” è nella Top30 dell’airplay radiofonico e viene descritto dallo stesso Tommaso Paradiso:

“Sold Out la immagino come un film di Sorrentino. Grossa, fotografica, scura, impressionista, più verosimile che vera, tra sogno e realtà. Ci ho messo più visione che storia, storia compiuta, di fatti, intendo. E epica. E traumatica. E un desiderio, una proiezione”.

Ad anticipare l’album “Completamente Sold Out” è il singolo “Completamente”, brano disco d’oro digitale, che ha conquistato tutti i network radiofonici.