JAMES BLUNT torna con il nuovo album “Love me better” in uscita domani 24 Marzo

Esce venerdì 24 marzo “LOVE ME BETTER”, il nuovo e quinto album di James Blunt che arriva dopo la pubblicazione dei due singoli “Love me better” e il più recente e accattivante “Bartender”, con la collaborazione speciale di Ed Sheeran alla chitarra. Lunedì 10 aprile James Blunt sarà a Milano per incontrare i fan al Mondadori Megastore Duomo dalle ore 18.30. Il nuovo album segue il grandissimo successo di ‘Moon Landing’ uscito nel 2013, che ha raggiunto il disco di PLATINO nel Regno Unito dove è stato per ben 33 settimane nella UK Top 40 e quello ORO in Italia (l’album contiene le hit “Bonfire Heart” e “ Heart to Heart” certificati Platino e “Postcards” Oro) che è stato presente nella classifica degli album più venduti per 28 settimane raggiungendo la top 10 .

L’album contiene delle istantanee della sua vita in cui l’amore, gli errori ed i rimpianti sono esaminati senza battere ciglio. Ha la capacità di creare un senso di intimità, come se l’ascoltatore ne fosse parte.

I brani sono scritti con alcuni dei cantautori più importanti del momento: Ed Sheeran in primis, poi Ryan Tedder dei OneRepublic, che ha scritto alcuni dei più grandi successi degli ultimi dieci anni con Beyonce, Adele e Taylor Swift, per passare a Amy Wadge (Ed Sheeran, Shannon Saunders), Johnny McDaid ( Biffy Clyro), Stephan Moccio (Miley Cyrus, The Weeknd ) e MoZella (Miley Cyrus, One Direction). James Blunt ha venduto oltre 20 milioni di album in tutto il mondo e 12.8 milioni di singoli e vanta, inoltre, 625 milioni di visualizzazioni su YouTube e oltre 680 milioni di stream mondiali su piattaforme streaming.

Il tour precedente, Moon Landing Tour, ha visto l’artista inglese esibirsi in 140 concerti nel corso di dodici mesi.

L’artista britannico si esibirà in Italia, a Roma il 12 novembre, a Firenze il 13 novembre e il a Milano 14 novembre. I tre concerti italiani faranno parte del nuovo attesissimo tour mondiale di Blunt, The Afterlove Tour. Blunt canterà con Ed Sheeran per il tutto il tour di quest’ultimo in America.

La track list di “ the Afterlove” :