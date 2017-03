Da domani in radio “Fermo Immagine”, il nuovo singolo di CHIARA

Arriva in radio dal 24 marzo “Fermo immagine”, il nuovo singolo di Chiara estratto dall’album “Nessun posto è casa mia” uscito lo scorso 24 febbraio per Sony Music. Un cambio netto di atmosfera rispetto al brano presentato a Sanremo che rappresenta la varietà stilistica del nuovo progetto discografico prodotto da Mauro Pagani. “Fermo immagine” è uno dei brani che Chiara ama definire “canzoni del salotto”, nate in casa sua e scritte insieme a Stefano Marletta ed Edwin Roberts

“Fermo immagine è la terza canzone del salotto e ha avuto una gestazione davvero lunga. L’ anno scorso era nato semplicemente questo motivo che trovavo entusiasmante, ci piaceva molto ma non aveva una strofa e neanche un testo. L’abbiamo finito quest’ anno poco prima di chiudere il disco. La parte difficile di questa canzone è stata il testo, per non banalizzare la canzone aveva bisogno di un testo serio ma che suonasse spensierato in linea con la musica. Alla fine è nato una specie di riassunto della mia vita degli ultimi anni: potrà succedere qualsiasi cosa, ma non importa, conta solo chi rimane, ‘chiedilo a chi non c’è” racconta Chiara.

Partirà poi con il debutto del 23 aprile al Blue Note di Milano il nuovo tour di Chiara prodotto da Make it! il contesto perfetto per ospitare per la prima volta dal vivo il nuovo album “Nessun posto è casa mia”. Special guest della serata sarà Mauro Pagani che, dopo aver prodotto il nuovo progetto discografico, seguirà anche la direzione artistica del tour e la accompagnerà in alcuni brani.

“Nessun posto è casa mia”è il terzo album di inediti di Chiara con la prestigiosa produzione di Mauro Pagani e le firme di Pacifico, Daniele Magro, Marco Guazzone, Giovanni Caccamo, Virginio, Edwyn Roberts e Stefano Marletta, Niccolò e Carlo Verrienti, e la stessa Chiara che ha partecipato alla scrittura di 4 brani (“Buio e luce”, “Grazie di tutto”, “Fermo immagine”, “Chiaroscuro”). L’album prende il titolo dal brano con cui Chiara, rinnovata da un punto di vista sia artistico che personale, ha partecipato al 67° Festival di Sanremo ed è il frutto di un anno e mezzo di ricerca e lavoro iniziato nel salotto di casa e terminato ai leggendari Officine Meccaniche Recording Studios.