FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: appuntamento al Monk di Roma sabato per il “Forse non è la felicità” Tour

E’ iniziato con un SOLD OUT, il 4 marzo al Karemaski di Arezzo, e con 3.000 persone all’Alcatraz di Milano il 18 marzo l’esplosivo tour dei Fast Animals and Slow Kids, per la presentazione del nuovo disco di inediti “Forse non è la felicità”, uscito il 3 febbraio per Woodworm Label.

“Forse non è la felicità” è il disco più complesso e audace dei Fast Animals And Slow Kids, perché nato in assoluta libertà espressiva. Energico e penetrante, acuto e talvolta feroce, sviluppa, con sorprendente continuità rispetto ai dischi precedenti, una risposta schietta alle rivoluzioni e ai disordini che la vita impone.

Anticipato dai singoli/video “Annabelle” e “Forse non è la felicità”, il disco ha l’obiettivo di individuare e assorbire quegli stimoli – musicali, sociali o culturali – che, pur facendo parte della nostra quotidianità, rimangono inosservati e inascoltati. Musicalmente parlando, si passa da canzoni che sembrano colonne sonore di film sulle proteste sociali in Inghilterra a pezzi basati su strutture particolari tipiche degli anni ’70; si va dal morbido suono dei vecchi vinili alla svogliatezza e stanchezza delle band lo-fi di inizio anni ’90.

“Il disco è probabilmente il più libero e spontaneo che abbiamo mai realizzato finora” dichiarano i componenti della band “Se i dischi precedenti erano pensati come un’unica canzone lunghissima, “Forse non è la felicità” è la risultante delle mille influenze e mille stimoli che abbiamo captato negli anni e che speriamo di esser riusciti a fondere in qualcosa di riconoscibile e personale”

Sabato i Fast Animals and Slow Kids saranno al Monk di Roma, in attesa delle ultime date che li porteranno in giro per il belpaese.

“FORSE NON E’ LA FELICITA’” TOUR

25-mar Roma – Monk

31-mar Torino – Hiroshima mon amour

01-apr Bologna – Locomotiv SOLD OUT

02-apr Bologna – Locomotiv NUOVA DATA

07-apr Roncade (TV) – New Age

08-apr Firenze – Flog

14-apr Cagliari – Fabrik

21-apr Sommacampagna (VR) – Emporio Malkovich

22-apr Perugia – Urban

25-apr Genova – Supernova