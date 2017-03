4International: Speak to me di AMY LEE, ballata solenne per i titoli di coda di Voice from the stone.

di Manuel Malavenda

Amy Lee, frontwoman degli Evanescence, non ha mai nascosto al suo pubblico uno dei suoi più grandi sogni: quello di comporre per il cinema. Da quando diversi anni si è dichiarata artista indipendente, sciogliendo il contratto con la sua vecchia casa discografica, il sogno è diventato realtà: inizialmente grazie ad Aftermath, album che faceva da colonna sonora a War Story, e adesso grazie all’ispirata Speak to me.

Avremo il piacere di ascoltare Speak to me durante i titoli di coda di Voice from the stone, film thriller che vede come protagonista Emilia Clarke, volto noto ai più per aver interpretato la dolce Louisa in Io prima di te e l’affascinante Daenerys Targaryen ne Il trono di spade.

Il brano è una ballad solenne e dinamica, che si apre con la voce profonda di Amy Lee. Il sound richiama quello di alcuni brani degli Evanescence, per citarne uno su tutti Together Again, ma l’elemento rock è accantonato, per lasciare maggiore respiro alla voce in un arrangiamento in cui pianoforte e violini (che dirigono una parte strumentale prima dell’ultimo ritornello) la fanno da padrona.

Come già successo per Dream too much, ultimo album solista di Amy Lee in esclusiva per Amazon Music, l’ispirazione per il brano arriva dal rapporto con suo figlio: a detta della cantante il film esplora la tematica del rapporto genitore-figlio, un rapporto viscerale e più forte di qualsiasi altra cosa.

L’impronta della cantante è come sempre inconfondibile: un brano assolutamente da non perdere per i fan di vecchia data, che aspettano di vedere la bella Amy Lee in territorio italiano il 4 Luglio, in occasione del Milano Summer Festival.