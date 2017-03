INCUBUS: uscirà in primavera il nuovo album “8”, trainato dal singolo “Glitterbomb”

Gli Incubus, rock band multiplatino che quest’anno celebra i vent’anni dal disco di debutto con una major, pubblicheranno questa primavera un nuovo album di studio “8”.

Tra i brani del disco anche “Glitterbomb”, da oggi disponibile per la programmazione radiofonica.

“8”, album prodotto da producer Dave Sardy (Marilyn Manson, Oasis, Fall Out Boy, LCD Soundsystem, Rage Against The Machine, Helmet, Slayer) e Skrillex conterrà 11 brani: “No Fun”, “Nimble Bastard”, “State Of The Art”, “Glitterbomb”, “Undefeated”, “Loneliest”, “When I Became A Man”, “Familiar Faces”, “Love In A Time Of Surveilance”, “Make No Sound In The Digital Forest”, “Throw Out The Map”.

Arrivati da Calabas in California, gli Incubus debuttarono nel 1995 con un album indie “Fungus Amongus ” in 1995. A partire però dal 1997 con “S.C.I.E.N.C.E. ” la band ha pubblicato sei dischi di studio per la Epic/Immortal (gli ultimi tre prodotti da Brendan O’Brien) ottenendo con tutti un grande successo (un Oro dalla RIAA, vari dischi di Platino e multiplatino).

4 loro brani hanno raggiunto la prima posizione della Billboard Alternative Songs chart, tra cui “Drive” (2000, anche nella Top 10 Pop), “Megalo-maniac” (2003), “Anna-Molly” (2006), e “Love Hurts” (2008).