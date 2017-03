“Verso le meraviglie” il nuovo album degli STAG, nei negozi dal 10 marzo

Dal 10 marzo 2017 è in tutti i negozi “Verso le meraviglie”, il nuovo album degli STAG, ricco di canzoni note al grande pubblico come colonne sonore del cinema italiano, in uscita per l’etichetta discografica indipendente INRI con la distribuzione Artist First.

La band romana con Marco Guazzone si contraddistingue per l’elegante pop-rock dai suoni internazionali. Dopo il brillante debutto nel 2012 con “L’Atlante dei Pensieri”, arriva l’album “Verso le meraviglie”, disegnato come una mappa per intraprendere un viaggio interiore verso lo stupore, chiave preziosa per imparare ad amare il nostro mondo e modo di essere. E come una squadra di esploratori coraggiosi dell’anima, gli STAG armati dei propri strumenti musicali e di fantasia libera di correre verso nuovi orizzonti di ritmo, invitano a seguirli nelle dodici tappe del loro viaggio raccontato con le canzoni, nate dalle molteplici esperienze di collaborazione con artisti importanti e per sonorizzare produzioni cinematografiche e televisive italiane, come “Un bacio” di Ivan Cotroneo (la title track “To the wonders”) e la fiction RAI “Tutto può succedere” nella prima e seconda stagione.

Anticipato alle radio a dicembre 2016 dal singolo “Mirabilia”, dal 10 marzo insieme all’album negli store arriva alle radio anche il secondo singolo estratto: il duetto “Vienimi a cercare” con Matilda De Angelis, lanciato con il videoclip live.

Gli STAG sono composti da: MARCO GUAZZONE: voce, seconde voci, pianoforte, tastiere, programming; STEFANO COSTANTINI: tromba e flicorno, seconde voci, tastiere, chitarra acustica; GIOSUE’ MANURI: batteria, percussioni, drum machine; EDOARDO CICCHINELLI: basso, tastiere, programming