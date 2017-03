Pioggia verde all’Alcatraz di Milano, ritorna il Nickelodeon SlimeFest

Appuntamento per domenica 26 marzo, ore 15 circa! SlimeFest è un concerto-evento per i ragazzi e le loro famiglie, un intero pomeriggio in cui far festa e divertirsi con tanta musica live, in compagnia delle web celebrities più amate dai giovanissimi. Nel ruolo di presentatori dell’evento troviamo Niccolò Torielli, volto noto Le Iene con la sua esuberanza in stile Jim Carrey, e la giovanissima youtuber Ehi Leus. Organizzatrice dell’evento è la rete Nickelodeon (canale 605-606 di Sky), brand di intrattenimento per ragazzi e famiglie tra i più riconosciuti e distribuiti al mondo, appartentenente al network Viacom. L’evento promette di essere indimenticabile anche grazie alle performance di numerosi artisti pop che si susseguiranno sul palco dell’Alcatraz: Alessio Bernabei, Fred De Palma (che ha da poco pubblicato il nuovo singolo “Non tornare a casa”), Irama, Luca Chikovani, i Gemeliers, Lele, Il Pagante.

Come se questa sfilza di nomi non bastasse, è prevista la partecipazione straordinaria di Benji & Fede, i quali hanno vinto l’award dei Kid’s Choice, il “dirigibile arancione”, nella categoria “Cantante Italiano Preferito”. La cerimonia dei Kid’s Choice Award, svoltasi l’11 marzo a Los Angeles, verrà trasmessa venerdì 17 marzo alle 20.30 solo sul canale Sky Nickelodeon. La serata è presentata dal mitico wrestler John Cena e vede tra i trionfatori personalità come Ellen DeGeneres, Fifth Harmony, Chris Hemsworth e Kevin Hart. Ma come mai questo evento è stato battezzato “SlimeFest”? Perché è un “festival”, e fin qua tutto ok, caratterizzato però dall’elemento slime, una sostanza verde appiccicosa creata seguendo una ricetta segreta (ma state tranquilli: è atossica) che inonderà il palco, gli artisti e una buona parte del pubblico. Oltre agli artisti già citati, saliranno sul palco dello SlimeFest in qualità di ospiti anche cinque vlogger/webstar amatissimi dal pubblico: Francesco Sole, Jaser, MurielBoom e i TheShow. Per assistere allo show, i biglietti sono acquistabili sul sito di Ticketone al costo di 22 euro (più diritti di prevendita), ma sarà possibile anche acquistarli direttamente in cassa all’Alcatraz domenica 26. Seguite tutti gli aggiornamenti sull’evento con l’hashtag #slimefest sui social ufficiali di Nickelodeon:

Facebook, https://www.facebook.com/NickelodeonItalia/

Instagram, https://www.instagram.com/nickelodeonit/

Twitter, https://twitter.com/nickelodeonit?lang=it

Anche il sito, www.nicktv.it, è sempre aggiornato sull’evento SlimeFest, oltre che sulle novità dei programmi e le curiosità sui personaggi delle serie di Nickelodeon.

Leonardo Parisi