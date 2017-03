4Classifiche, i dati settimanali del mercato discografico: la settimana della Pace

Per l’industria musicale italiana quella appena terminata è stata la settimana della Pace: sia per il debutto in classifica dell’album di Fabrizio Moro, intitolato per l’appunto Pace, che alla prima settimana si piazza subito sul podio; sia perché, esclusa qualche sparuta new entry, le top ten delle classifiche settimanali di vendita realizzate dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) sono molto simili a quelle della scorsa settimana. E vedono il dominio sempre più incontrastato di Ed Sheeran. Il britannico infatti rimane in testa su tre classifiche diverse, Album, Vinili e Singoli digitali, e continua a fare la voce grossa in un mercato ancora segnato dalla kermesse sanremese.

Tra gli album, come già anticipato, al secondo posto si piazza Fabrizio Moro ed il suo “Pace”, mentre nel gradino più basso del podio rimane “Vietato Morire” di Ermal Meta, stabilmente nei piani alti da 5 settimane. Concludono la top five gli eterni MinaCelentano con “Le Migliori” (diciottesima settimana in classifica) e “Comunisti col Rolex” di Fedex e J-Ax. Buon esordio anche per Lo Stato Sociale, al sesto posto con il loro “Amore, Lavoro e altri Miti da Sfatare“.

Questa la Top Ten degli album

Divide – Ed Sheeran Pace – Fabrizio Moro Vietato Morire – Ermal Meta Le Migliori – Mina Celentano Comunisti col Rolex – J-Ax & Fedez Amore, Lavoro e altri Miti da Sfatare – Lo Stato Sociale 24 Febbraio 1967 – Gigi D’Alessio Il Mestiere della Vita – Tiziano Ferro Noblesse Oblige –Decibel Anime di Carta – Michele Bravi

Per quanto riguarda i singoli digitali (classifica che conta i download e gli streaming), podio immutato rispetto alla scorsa settimana: Sheeran, Luis Fonsi, Gabbani. L’unica sorpresa è l’esordio al quarto posto di Sferaebbasta con la sua Dexter

Top Five Singoli