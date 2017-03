GIANNA NANNINI protagonista del quarto appuntamento con “Hidden Singer Italia”

Giovedì 16 marzo alle 21:15 sul canale NOVE quarto appuntamento con un’esclusiva assoluta: “HIDDEN SINGER ITALIA”. Il format NBC, prodotto da Ballandi Multimedia per Discovery Italia, celebra 6 grandi star della musica italiana in un contesto tutto speciale: una festa per i loro fan.

Protagonista della puntata sarà Gianna Nannini, che dal 25 marzo inizierà la sua avventura europea con il suo History Tour 2017 a Losanna e toccherà Svizzera, Germania, Belgio, Francia, Bulgaria e Romania. L’annuncio di questo incredibile calendario europeo, 16 tappe verso il tutto esaurito, conferma che il rock di Gianna non è più solo un fenomeno italiano ma che il suo successo è ormai internazionale. Con lei ripercorreremo le tappe fondamentali della sua carriera e riascolteremo i suoi più grandi successi, come “America”, “Meravigliosa creatura” e “Sei nell’anima”. Federico Russo avrà il compito di svelare il rapporto tra la rocker e i suoi fan attraverso musica, aneddoti, ricordi, giochi e sorprese speciali ed emozionanti. Ospite della serata David Zard, amico e storico discografico di Gianna Nannini,.

Come nelle migliori feste, però, non mancherà il gioco: un’originale “sfida al buio” in 4 manche sulle note dei più grandi successi di Gianna Nannini, in cui i fan dovranno riconoscere la voce del loro mito nascosto in una delle sei cabine in studio insieme ai cinque tra i suoi più fedeli imitatori. Nel corso delle singole sessioni di gara, scopriremo quali saranno i sosia vocali più abili nell’imitare il proprio beniamino, in un’escalation di emozioni e curiosità che culminerà nell’ultima manche con 3 cabine attive: il pubblico in studio sarà in grado di riconoscere quale, tra i cantanti in gara, è la “Gianna Nannini originale”?

In un’atmosfera carica di ritmo e di suspence, “Hidden Singer Italia” spazierà tra musica, game ed entertainment con uno show moderno e di forte impatto. Una vera e propria festa per i fan dell’artista presenti in studio e per il pubblico a casa.

I prossimi appuntamenti saranno: Nek (23 marzo) e Arisa (30 marzo).

Radio Italia è radio ufficiale di “Hidden Singer Italia”. L’emittente di sola musica italiana supporterà il programma con comunicazione sui propri mezzi, sul sito radioitalia.it dove sarà prevista una pagina dedicata, e con aggiornamenti sulle proprie pagine social ufficiali. Ogni settimana, inoltre, i protagonisti della trasmissione saranno ospiti sulle frequenze di Radio Italia per raccontare la loro esperienza.