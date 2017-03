4International. Sia e P!nk in Waterfall, una cascata di noia.

Waterfall è come uno di quei film che per sopperire a una trama scarna si affida a un cast pluripremiato: un concentrato di talenti che ti invogliano a mettere piede nella sala cinematografica, per uscirne puntualmente deluso.

P!nk, una delle cantanti più esplosive e dalla personalità travolgente; Sia, che negli ultimi anni non ha smesso di collezionare hit, “Unstoppable” per citare una delle sue canzoni. Le premesse per un brano incisivo c’erano tutte, peccato che Waterfall si sia mantenuto parecchi passi indietro. Una canzone carina, orecchiabile dopo un paio di ascolti, ma niente di più: non fa mai saltare dalla sedia, non stupisce, chiede semplicemente di premere il tasto “replay” per poter godere di due delle più belle voci del panorama musicale.

Le due artiste si dividono le strofe, ma interagiscono poco l’una con l’altra: ognuna porta a casa il compitino, ma nessuna delle due dà un reale contributo per elevare il brano da quello che effettivamente è: una canzone radiofonica, che ha però il difetto di rimanere poco incisiva per i suoi tre minuti e venti di durata. Manca anche l’elemento wow che si sarebbe potuto facilmente ottenere con una interazione più vivace tra le due cantanti, un acuto piazzato qui e lì, un qualsiasi tipo di escamotage di cui non si sente nemmeno l’intenzione. L’arrangiamento, nemmeno a dirlo, segue la scia del momento, ma non lascia il segno e accompagna con poca ispirazione le (sempre belle) voci delle cantanti.

Waterfall è il biglietto di visita degli Stargate, il duo di producer norvegesi che ha lavorato a numerose hit nel corso degli anni: brani che sicuramente potevano vantare di una produzione molto più accattivante rispetto a questo singolo di lancio.