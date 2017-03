MOTTA, ultime date per “La Fine dei Vent’Anni Tour”

Dopo lo straordinario successo delle date invernali, sta per giungere al termine il tour di Motta nei club di tutta Italia. Il prossimo appuntamento è per il 17 e il 18 marzo, al Monk Club di Roma: doppia data, per l’artista livornese, dato il sold out in prevendita per il concerto del 18 marzo.

Ad attendere il pubblico, la grinta che ha da sempre contraddistinto i suoi live e le nuove soluzioni musicali e scenografiche che hanno caratterizzato il tour invernale, conquistando un numero sempre crescente di fan e incantando la critica musicale.

Il suo esordio discografico solista “La fine dei vent’anni” (Sugar) ha messo d’accordo la critica, che gli ha riservato recensioni entusiaste, ed il pubblico, che lo ha premiato con piene e calorose platee nei concerti del tour passato che lo ha portato in oltre 60 location, tra live club, teatri e festival. Il tour nei club terminerà il 1 aprile 2017 con un grande concerto all’Alcatraz di Milano, al quale prenderanno parte grandi artisti, come Appino (The Zen Circus), i Criminal Jokers, Nada e Giorgio Canali.

“La fine dei Vent’anni” ha permesso a Motta di aggiudicarsi sia la Targa Tenco 2016 come Miglior Album d’Esordio sia il Premio Speciale PIMI 2016 del MEI. L’ultimo estratto dal disco, “Sei bella davvero”, è stato pubblicato in anteprima esclusiva nella homepage di Repubblica il 27 ottobre.

LA FINE DEI VENT’ANNI IN TOUR NEI CLUB

17-mar – Roma – Monk

18-mar – Roma – Monk

23-mar – Parma – Tracks c/o Teatro Regio

24-mar – Genova – Crazy Bull

25-mar – Padova – Pedro

26-mar – Siena – Teatro dei Rinnovati

30-mar – Ancona – 4U – Storie e Suoni all’Università/Klang

31-mar – Pisa – Deposito Pontecorvo

01-apr – Milano – Alcatraz