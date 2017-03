Lorde torna con il suo secondo album “MELODRAMA”, da oggi in preorder,disponibile dal 16 giugno nei negozi e in digitale

Il suo secondo album “MELODRAMA” sarà disponibile nei negozi tradizionali e in digitale in tutto il mondo dal 16 giugno su etichetta Universal Music. Dopo lo straordinario successo che ha seguito la pubblicazione di “Green Light”, il nuovo singolo di LORDE, arriva ora l’annuncio ufficiale dell’uscita del nuovo album della giovane cantautrice Neozelandese. Il suo secondo album “MELODRAMA” sarà disponibile nei negozi tradizionali e in digitale in tutto il mondo dal 16 giugno su etichetta Universal Music.

“Melodrama” è disponibile da oggi per il preorder al link https://Lorde.lnk.to/melodramaPR e ordinando il disco si potrà scaricare subito un’altra traccia inedita del cd “Liability” (prodotta da Lorde e Jack Antonoff). Il brano è ascoltabile su https://YouTube.lnk.to/LordeLiability