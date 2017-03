LA RUA in anteprima ad Ascoli il #TuttaLaVitaTOUR2017

Reduci dal sold out a Teramo, i La Rua sono pronti per i prossimi appuntamenti live e per il #TuttaLaVitaTOUR2017 di questa estate tutto ancora da scoprire. Ma per i fan le buone notizie iniziano subito e la preview del tour, fissata per sabato 27 maggio, vedrà la band italiana del momento giocare proprio in casa, al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno nell’ambito di Ascoli Musiche.

I La Rua sono la vera band rivelazione dell’anno, con il recente tour club, i sold out, l’esperienza imperdibile al Dopo Festival di Sanremo 2017, il successo diTutta La Vita Questa Vita. Tutto questo ha portato ai sei musicisti all’attenzione meritata da parte della critica e a far accrescere la già consolidata fan base. Tutta La Vita Questa Vita, disponibile per lo streaming e il digital download, arriva dopo Sotto Effetto Di Felicità, il disco prodotto da Dario Faini e La Rua e che contiene 9 brani fra cui Il Sabato Fa Così e I Miei Rimedi. Il video del brano è disponibile su VEVO: http://vevo.ly/i4sQcW.

Band pop/nu-folk formata nel 2004 nella provincia di Ascoli Piceno, i La Rua sono Daniele Incicco (voce e chitarre), William D’Angelo (chitarre), Davide Fioravanti (pianoforte, fisarmonica, glockenspiel), Nacor Fischetti (batteria, fx), Alessandro Mariani (chitarre, banjo) e Matteo Grandoni (contrabbasso, basso). L’immaginario della band nasce dal sodalizio artistico tra Daniele Incicco e il songwriter e produttore Dario Faini, conosciuto e richiestissimo songwriter, che negli ultimi anni ha scritto hit multiplatino per Emma, Marco Mengoni, Fedez, Luca Carboni, Annalisa e molti altri.

Nel 2012 partecipano alla finale del Festival “Voci Nuove e Volti Nuovi di Castrocaro”, classificandosi al terzo posto e ricevendo il premio MEI (Meeting Etichette Indipendenti) come miglior Band. L’anno successivo la band risulta tra le 60 selezionate per partecipare al Festival di Sanremo 2014nella categoria “Nuove Proposte” con il brano “Non sono positivo alla normalità”. Nel 2014 il gruppo viene scelto come candidato agli MTV Music Awardsdi Firenze, per la categoria “Best New Generation”.

Dalla fine dell’estate 2014 e per tutto l’inverno il gruppo è stato impegnato nella registrazione del primo album, che ha visto la luce nel 2015. Il 1° maggio dello stesso anno, la band si esibisce sul palco del Primo Maggio a Roma, aggiudicandosi la vittoria come miglior gruppo del contest 1MNEXT. Da novembre 2015 i La Rua si distinguono nella scuola di “Amici di Maria De Filippi”, nella squadra di Elisa e Emma che decide di sceglierli come opening del suo Adesso Tour.

www.laruaband.it

LA RUA

#TuttaLaVitaTOUR2017

Sabato 27 Maggio 2017

Ascoli Piceno, Teatro Ventidio Basso – Via del Teatro, 4

Platea/Palco Centrale I, II: € 20 + prev. / € 15 + prev.

Palco Laterale I, II / Palco III, IV: € 15 + prev / € 10 + prev

Loggione: € 10 + prev / € 8 + prev