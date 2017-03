KETTY PASSA, da domani in radio il singolo “Caterina”

Figlia della Brianza e dell’Italia del sud, nata e cresciuta con la musica nel sangue, Ketty Passa è una cantante, musicista, performer, speaker e presentatrice televisiva, e chi più ne ha più ne metta. Collabora come cantante con il progetto Rezophonic e come dj/selecter per la serate di Milano Pink Is The New Black, progetto itinerante e tutto al femminile, e Smashing Wednesday. Ha lavorato, tra gli altri, con Rock TV, Deejay TV e Radio Popolare. È deejay e consulente musicale del programma di Rai2 Nemo-Nessuno escluso.

Da domani, mercoledì 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, sarà in radio “Caterina”, il suo secondo singolo che anticipa l’album di inediti “Era Ora” in uscita venerdì 10 marzo. “Caterina” è un brano che ricorda l’importanza di essere complici con se stessi e di saper accettare la propria diversità come qualcosa di unico, raccontando la storia di una bambina che gioca con il suo micio nero.

“Era ora”, il primo album di inediti di Ketty Passa, strizza l’occhio allo stile americano urban, tra l’electro rock e il tribal hip hop, pur mantenendo il cantato in lingua italiana. È stato finanziato da una campagna su Musicraiser che ha coinvolto i fan della cantautrice, superando i risultati prefissati.

Questa la tracklist: “C’mon”, “Le 3 cose che non sopporto”, “Caterina”, “Voglio di più”, “Sogna” (primo singolo estratto:https://youtu.be/4YxOPOPgUuU), “Sola al tavolo”, “Credevo fossimo amici”, “Il sole tramonta”, “Fino in fondo” e “Ho dato tutto”.

Il disco è stato presentato in anteprima con due showcase a Milano e a Roma che hanno battezzato la nuova band formata da Fabrizio Dottori (tastiere, synth), Marco Sergi (chitarra), Marco Pistone (basso) e Manuel Moscaritolo (batteria).

Ketty Passa porterà tutta la sua energia live l’8 aprile al Wishlist Club di Roma, in collaborazione con Radio Rock. Aprirà il concerto Bez Yorke.