I FRANZ FERDINAND tornano in Italia! Ecco le date del tour

Tutti i loro album hanno conquistato le classifiche europee e americane con oltre 7 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il loro omonimo disco di debutto conquista direttamente la posizione numero 3 della classifica inglese, vincendo nel 2004 un Mercury Prize e aggiudicandosi il titolo di ‘Album dell’anno’ di NME, mentre il loro secondo album, multi-platino, uscito nel 2005 intitolato You Could Have It So Much Better raggiunge le prime posizioni della UK chart e entra nella top 10 della Billboard 200 in America. Con il terzo e acclamato Tonight, raggiungono la posizione n.2 nella classifica album e ancora una volta rientrano nella top 10 Billboard 200.

Stiamo parlando dei Franz Ferdinand , protagonisti assoluti dell’ultimo decenno di indie rock, che arrivano in Italia per due date estive veramente imperdibili: venerdì 1 settembre saranno al Beat Festival al Parco Serravalle di Empoli, mentre sabato 2 settembre suoneranno all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD).

I Franz Ferdinand non venivano in Italia per un concerto da più di tre anni, e si presenteranno ai loro fan nostranii con una formazione inedita, che non vedrà sul palco Nick McCarthy, l’ex chitarrista che ha lasciato il gruppo scozzese lo scorso anno e che “non farà parte delle registrazioni del prossimo album e del seguente tour”.

VENERDÌ 1 SETTEMBRE 2017

EMPOLI @ BEAT FESTIVAL – PARCO DI SERRAVALLE

Prezzo biglietti:

Posto unico € 28,00 + diritti di prevendita

SABATO 2 SETTEMBRE 2017

LIGNANO SABBIADORO (UD) @ ARENA ALPE ADRIA

Prezzo biglietti:

Posto unico € 33,00 + diritti di prevendita

Prevendite autorizzate:

Ticketone – 892.101