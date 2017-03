Al via lunedì il Best Of Soul – Tour di MARIO BIONDI nei teatri di tutta Italia

Da lunedì 6 marzo MARIO BIONDI sarà in concerto nei teatri di tutta Italia con l’imperdibile Best Of Soul – Tour, la tournée che segue l’uscita della raccolta “Best Of Soul”, con cui l’artista festeggia i dieci anni dal celebre disco d’esordio “Handful of Soul”!

Il nuovo doppio album di Mario Biondi “Best Of Soul” (Sony Music Italy), disponibile nei negozi tradizionali e negli store digitali, un percorso musicale attraverso la carriera dell’artista con 7 nuovi brani tra cui il singolo estratto “Do you feel like I feel”.

Dopo il successo dell’ultimo album “Beyond” certificato oro e i sei dischi di platino conquistati negli ultimi quattro anni, con “Best of soul” Mario Biondi si conferma artista unico nel panorama musicale italiano, godendo da anni di grande stima anche da parte di pubblico e critica internazionali.

Sul palco con Mario Biondi: Serena Brancale e Serena Carman ai cori, Alessandro Lugli alla batteria, Federico Malaman al basso, Massimo Greco alle tastiere e programmazione, David Florio alle chitarre, Marco Scipione al sax, Fabio Buonarota alla tromba e Moris Pradella alle chitarre, percussioni, piano e cori.

Queste tutte le date del Best Of Soul – Tour:

6 marzo al Teatro Carlo Felice di Genova,

8 e il 9 marzo al Teatro Degli Arcimboldi di Milano,

11 marzo al Teatro Ponchielli di Cremona,

13 marzo all’Europauditorium di Bologna,

14 marzo all’Auditorium Del Lingotto di Torino,

16 marzo all’Obihall di Firenze,

17 marzo al Teatro Di Varese a Varese,

19 marzo al Nuovo G. Da Udine ad Udine,

20 marzo al Teatro Rossetti di Trieste,

22 marzo al Teatro Regio di Parma,

24 marzo al Teatro Pala Banco di Brescia,

25 marzo al Teatro Ariston di Sanremo (Imperia),

27 marzo al Teatro Verdi di Montecatini (Pistoia),

28 marzo all’Auditorium Santa Chiara di Trento,

30 marzo al Gran Teatro Geox di Padova,

31 marzo al Teatro Creberg di Bergamo,

18 aprile al Teatro Metropolitan di Catania,

20 aprile al Teatro Team di Bari,

22 aprile al Teatro Augusteo di Napoli

24 aprile al Parco Della Musica di Roma.

Il Best Of Soul – Tour è prodotto e organizzato da F&P Group. I biglietti sono acquistabili su www.ticketone.it, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per informazioni www.fepgroup.it).