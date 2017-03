4Classifiche, i dati settimanali del mercato musicale

Siamo a venerdì, e siamo tutti pronti a scappare dagli uffici o dalle aule d’università, salutare boss e professori vari e lanciarci nella movida sfrenata del fine settimana (o sul divano, per i vecchi pantofolai come me).

Ma il venerdì non è solo il giorno in cui comincia il weekend, ma anche quello in cui il mercato discografico fa i conti con se stesso, per la gioia di discografici e produttori che possono passare il fine settimana allegri e satolli per gli ottimi risultati di vendita (o depressi e incazzati, se i dischi non vanno come si sperava..)

E noi siamo qui, a condividere con voi le classifiche ufficiali FIMI e quelle di ITUNES della settimana che va dal 24 febbraio al 2 marzo 2017.

Tante le sorprese, tante anche le conferme. La notizia naturalmente è l’arrivo in vetta di Michele Bravi e il suo “Anime di Carta“, seguito da “Il codice della bellezza“, il primo album solista di Samuel. Due esordi col botto in classifica, visto che entrambi gli album sono usciti negli ultimi 7 giorni. Al terzo posto un’altra new entry, “24 febbraio 1967” di Gigi D’Alessio; solo quarto Ermal Meta che scende di quattro posizioni con il suo “Vietato Morire“. Più o meno stabile invece “Le Migliori” di Minacelentano, da 16 settimana in classifica che perde solo due posizioni, attestandosi al quinto posto.

Questa la top ten ufficiale:

Michele Bravi – Anime di Carta Samuel – Il Codice della Bellezza Gigi D’Alessio – 24 febbraio 1967 Ermal Meta – Vietato Morire Minacelentano – Le Migliori Tiziano Ferro – Il Mestiere della Vita J-Ax & Fedez – Comunisti col Rolex Fiorella Mannoia – Combattente Elodie – Tutta Colpa Mia Chiara – Nessun Posto è Casa Mia

Nei singoli digitali si conferma ancora Francesco Gabbani e la sua “Occidentali’s Karma“, davanti a Ed Sheeran con “Shape of You” e “Despacido” di Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee).

Nella classifica odierna dei singoli scaricati da Itunes invece risulta primo Riccardo con la sua “Diverso“, seguito da uno straordinario Gabbani con “Occidentali’s Karma” e da Luis Fonsi (feat. Daddy Yankee) e la sua “Despacito“. Al quarto posto “We are the Wild Ones” di Mike Bird, seguita da “Fenomeno” di Fabri Fibra.

Tra gli album, debutto col botto di Ed Sheeran e il suo “Divide“, uscito oggi e subito primo. Al secondo posto “Terra” de Le luci della Centrale Elettrica. Poi “Girotondo” di Giusy Ferreri, “segnali di Fumo” di Grido e “Dream Machine” dei Tokio Hotel.