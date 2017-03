IMAGINE DRAGONS, annunciate due date in Italia

Dopo il successo di brani come “Radioactive”, “I Bet My Life” e “Demons” torna la band Multi-Platino e vincitrice di un Grammy Award IMAGINE DRAGONS con il singolo “BELIEVER”, il primo estratto dal prossimo album in uscita quest’anno. Il brano sarà disponibile in tutti gli store digitali e in programmazione radiofonica da domani, venerdì 3 marzo.

Gli IMAGINE DRAGONS suoneranno in concerto in Italia il 3 luglio a Verona (Arena di Verona) e il 4 luglio a Lucca (Lucca Summer Festival).

Il frontman del gruppo Dan Reynolds ha raccontato: “Quest’ultimo anno della mia vita è stato il più centrato e positivo di sempre. Questa canzone spiega come il dolore e le difficoltà che ho affrontato negli ultimi mi hanno portato oggi ad un più sano spazio mentale di come le avversità portano a diventare una persona più sicura di se stessa”.

Formati nel 2009 da Dan Reynolds, il chitarrista Wayne Sermon, il bassista Ben McKee e il batterista Daniel Platzman, gli IMAGINE DRAGONS hanno guadagnato un enorme seguito dopo aver pubblicato una serie di EP indipendenti. Dopo essere stati messi sotto contratto da Alex Da Kid per la sua KIDinaKORNER (su etichetta Interscope), nel 2012 arriva l’album “NIGHT VISIONS” che debutta al n°2 della Top 200 Billboard Chart. L’album catapulta la band ai vertici di tutte le classifiche vendendo 7 milioni di copie nel mondo ottenendo la certificazione di disco di PLATINO in ogni angolo del pianeta e ORO in Italia. L’album, inoltre, si piazza al n° 1 su Spotify in tutto il mondo diventando l’album più ascoltato del 2013.

Il singolo “RADIOACTIVE”, 9 volte disco di platino in USA, singolo di PLATINO in Italia e oltre 10 milioni di singoli venduti, fa vincere alla band un Grammy nella categoria “Best Rock performance” del 2014 e viene proclamato dalla rivista Rolling Stone migliore hit rock dell’anno.

Il brano è inoltre la canzone rock più venduta in digitale nella storia della classifica americana di tutti i tempi, risultato questo che ha fatto entrare gli IMAGINE DRAGONS nella storia della chart USA.

Il singolo “DEMONS” oltre ad essere stato uno dei brani più programmati dalle radio nel 2014, ha venduto oltre 5.5 milioni di copie ed è stato certificato QUATTRO VOLTE PLATINO nel nostro paese. “ON THE TOP OF THE WORLD”, singolo di PLATINO in Italia, ha venduto 2.5 milioni di copie e “IT’S TIME”, singolo ORO in Italia, ha venduto 4 milioni di copie.