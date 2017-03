J-AX secondo ospite di HIDDEN SINGER ITALIA, lo show del canale NOVE che celebra la musica italiana.

Giovedì 2 marzo alle 21:15 su NOVE secondo appuntamento con un’esclusiva assoluta: “HIDDEN SINGER ITALIA”. Il format NBC, prodotto da Ballandi Multimediaper Discovery Italia, celebra 6 grandi star della musica italiana in un contesto tutto speciale: una festa per i loro fan. Protagonista assoluto della puntata sarà J-Ax, il rapper che da oltre 20 anni è protagonista indiscusso della musica italiana con successi cult da “Domani Smetto” a “Maria Salvador”, prima con gli Articolo 31 e poi in solitaria e con tanti amici, come Fedez, con cui ha pubblicato il recente “Comunisti Col Rolex”.

Come sempre, Federico Russo avrà il compito di svelare il rapporto tra J Ax e i suoi fan attraverso musica,aneddoti, ricordi, giochi e sorprese speciali ed emozionanti. Tra gli ospiti della serata anche alcuni grandi amici di J-Ax come Paolo Jannacci, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e suo fratello Grido.

Come nelle migliori feste, però, non mancherà il gioco: un’originale “sfida al buio” in 4 manche sulle note dei più grandi successi di J-Ax, in cui i fan dovranno riconoscere la voce del loro mito nascosto in una delle sei cabine in studio insieme ai cinque tra i suoi più fedeli imitatori. Nel corso delle singole sessioni di gara, scopriremo quali saranno i sosia vocali più abili nell’imitare il proprio beniamino, in un’escalation di emozioni e curiosità che culminerà nell’ultima manche con 3 cabine attive: il pubblico in studio sarà in grado di riconoscere quale, tra i cantanti in gara, è il “J Ax originale”? In un’atmosfera carica di ritmo e di suspence, “Hidden Singer Italia” spazierà tra musica, game ed entertainment con uno show moderno e di forte impatto. Una vera e propria festa per i fan dell’artista presenti in studio e per il pubblico a casa.

I prossimi appuntamenti saranno: Loredana Bertè (9 marzo), Gianna Nannini (16 marzo), Nek (23 marzo), Arisa (30 marzo).