HIDDEN SINGER ITALIA parte stasera su Nove e celebra 6 grandi star della musica italiana

“HIDDEN SINGER ITALIA” debutterà giovedì 23 febbraio alle 21:15 sul canale NOVE. Il format NBC, prodotto da Ballandi Multimedia per Discovery Italia, celebra 6 grandi star della musica italiana in un contesto tutto speciale: una festa per i loro fan.

I 6 grandi nomi che nel corso delle settimane parteciperanno a “HIDDEN SINGER ITALIA” saranno Arisa, Loredana Bertè, GigiD’Alessio, J-Ax, Gianna Nannini e Nek. In ogni puntata Federico Russo avrà il compito di svelare il rapporto delle star con i propri fan, tra musica, aneddoti, ricordi, giochi e sorprese speciali ed emozionanti. Protagonista assoluto del primo appuntamento sarà Gigi D’Alessio, uno dei cantautori più famosi del panorama musicale italiano. Autore di hit di enorme successo come Non Dirgli Mai e Quanti Amori, e reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival Di Sanremo in gara con La Prima Stella, Gigi arriva nell’arena di “Hidden Singer Italia” ricca di suoi superfan per celebrare i suoi 25 anni di carriera. Tra gli ospiti della serata anche alcuni grandi amici di Gigi D’Alessio, come Rossella Brescia, Biagio Izzo e il musicista e direttore d’orchestra Adriano Pennino.

Come nelle migliori feste, però, non mancherà il gioco: un’originale “sfida al buio” in 4 manche sulle note dei più grandi successi di Gigi D’Alessio, in cui i fan dovranno riconoscere la voce del loro mito nascosto in una delle sei cabine in studio insieme ai cinque tra i suoi più fedeli imitatori. Nel corso delle singole sessioni di gara, scopriremo quali saranno i sosia vocali più abili nell’imitare il proprio beniamino, in un’escalation di emozioni e curiosità che culminerà nell’ultima manche con 3 cabine attive: il pubblico in studio sarà in grado di riconoscere quale, tra i cantanti in gara, è il “Gigi D’Alessio originale”?

In un’atmosfera carica di ritmo e di suspence, “Hidden Singer Italia” spazierà tra musica, game ed entertainment con uno show moderno e di forte impatto. Una vera e propria festa per i fan dell’artista presenti in studio e per il pubblico a casa.

I prossimi appuntamenti saranno: J-Ax (2 marzo), Loredana Bertè (9 marzo), Gianna Nannini (16 marzo), Nek (23 marzo), Arisa (30 marzo).