Siamo tutti “Anime di Carta”, parola della rivelazione sanremese Michele Bravi

“Le anime di carta si tagliano sfiorandosi e si accartocciano stando insieme” (Michele Bravi)

Esce venerdì 24 febbraio il nuovo album di Michele Bravi, dal titolo “Anime di Carta”. 13 tracce, di cui due in inglese, tra cui non poteva non figurare anche “Il Diario degli Errori”, quarta classificata all’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana. La fase di gestazione dell’ album è stata piuttosto lunga: le prime bozze, infatti, furono scritte già tre anni fa, quindi appena dopo la vittoria ad X-Factor 7. Solamente una decina di giorni fa, in occasione del Festival, Michele ha avuto modo di dimostrare (in primo luogo a sé stesso) quanto poi siano state giuste le scelte “sbagliate” del suo percorso, a partire dalla pausa presa dopo X-Factor per capire quale fosse la direzione artistica migliore da intraprendere.

Michele è un cantante dotato di un timbro inconfondibile, ma, prima di questo, è un giovane uomo ambizioso e molto carismatico, in precario equilibrio tra i due lati della sua personalità: da una parte, il performer, spavaldo e affamato di palcoscenico; dall’altra, l’essere umano, con il suo pregio/difetto di essere emotivo e vulnerabile nelle relazioni interpersonali. Le esperienze di vita delle due parti si fondono, alimentandosi a vicenda, in una ricerca di serenità che non vuole arrivare alla meta cancellando la memoria delle esperienze dolorose, ma vuole servirsene come strumento per acquisire maturità e nuove consapevolezze.

È veramente impossibile non sentirsi coinvolti profondamente dalle parole di Michele, che danno voce a sentimenti universali attraverso un immaginario nuovo ed efficacissimo, come quello del “diario degli errori”. Nell’attesa di scoprire quale sarà il suo prossimo singolo (e con la vaga sensazione che sarà un successo), sarà possibile incontrarlo, e in alcune tappe anche ascoltarlo, in un serrato instore tour che a partire proprio da venerdì 24 febbraio toccherà numerose città di tutta Italia e che culminerà in due eventi live, il 20 maggio al Fabrique di Milano e il 21 al Viper Theatre di Firenze, che anticipano l’”Anime di Carta Tour”.

Di seguito la lista completa degli appuntamenti:

• 24/2 14:30 NAPOLI | Mondadori (Piazza Vanvitelli 10) 18:30 MARCIANISE | C.C. Campania (+ live acustico)

• 25/2 Ore 14:30 LATINA | Feltrinelli (Via Diaz 10) Ore 18:30 ROMA | Discoteca laziale (Via Giolitti 263)

• 26/2 Ore 16:30 MILANO | Mondadori Duomo

• 27/2 Ore 14:30 PADOVA | Mondadori (Piazza Insurrezione 3) Ore 18:00 MARGHERA | C.C. Nave De Vero

• 28/2 Ore 14:00 FIRENZE | Galleria del disco (Sottopasso stazione S.M.N) Ore 18:00 LUCCA | Sky Stone & Songs (Piazza Napoleone 22)

• 1/3 Ore 14:30 GENOVA | Feltrinelli (Via Ceccardi) Ore 18:00 TORINO | Feltrinelli (Stazione Porta Nuova)

• 2/3 Ore 16:00 CAGLIARI | Feltrinelli (Via Paoli 19)

• 3/3 Ore 17:30 CATANIA | C.C. I Portali (+ live acustico)

• 4/3 Ore 17:30 CASTROFILIPPO (AG) | C.C. Le Vigne (+ live acustico)

• 5/3 Ore 16:00 PALERMO | Mondadori (Via Ruggero Settimo 16)

• 6/3 Ore 14:00 LECCE | Feltrinelli (Via Templari 9) Ore 18:00 GROTTAGLIE (TA) | Mondadori (Viale Matteotti 35)

• 7/3 Ore 14:00 BARI | Feltrinelli (Via Melo 119) Ore 18:00 FOGGIA | Mondadori (Via Oberdan 9)

• 8/3 Ore 18:00 SAVIGNANO SUL RUBICONE | C.C. Romagna (Mediaworld)

• 9/3 Ore 14:30 BOLOGNA | Feltrinelli (Piazza Ravegnana 1) Ore 18:00 REGGIO EMILIA | C.C. I Petali (Mediaworld)

• 12/3 Ore 17:30 CONEGLIANO (TV) | C.C. Conè (+ live acustico)

• 18/3 Ore 17:30 FORMIA (LT) | C.C. Itaca (+ live acustico) • 19/3 Ore 17:30 PERUGIA | C.C. Collestrada (+ live acustico)

Leonardo Parisi