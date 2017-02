Eddie Vedder torna in Italia. Si esibirà sul palco della Visarno Arena il 24 giugno 2017.

La rassegna rock di Firenze si arricchisce di un grandissimo nome internazionale: Eddie Vedder, per la prima volta in Italia, si esibirà sul palco della Visarno Arena il 24 giugno 2017. Frontman dei Pearl Jam dal 1990, Eddie Vedder ha pubblicato da solista la meravigliosa colonna sonora del film “Into the Wild” nel 2007, e ha vinto un Golden Globe per il brano “Guaranteed” nel 2011; nel 2012 il suo “Ukulele Songs” ha ricevuta la nomination per Best Folk Album ai Grammy Awards.

THE CRANBERRIES e GLEN HANSARD. The Cranberries (Dolores O'Riordan, Noel Hogan, Mike Hogan e Fergal Lawlor) saranno in quel periodo in tour in Europa, con una scaletta che ripercorrerà tutti i brani più importanti della loro carriera, oltre a del nuovo materiale a cui stanno lavorando ora. Glen Hansard è un artista irlandese, noto come voce e chitarra della band The Frames e parte del duo folk rock The Swell Season. È inoltre noto per la sua carriera di attore (ha recitato, tra gli altri, nel film premiato ai BAFTA "The Commitments" e come protagonista nel film "Once"). Prima di EDDIE VEDDER saliranno sul palco del Firenze Rocks.

I biglietti per il concerto di EDDIE VEDDER (con special guest The Cranberries e Glen Hansard) saranno in vendita dalle 10:00 di giovedì 23 febbraio alle 10:00 di venerdì 24 febbraio tramite l’App ufficiale di Firenze Rocks (info su www.firenzerocks.it ).

La vendita generale partirà alle 11:00 del 24 febbraio tramite il circuito TicketOne www.ticketone.it

Firenze Rocks, iniziativa nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze, vedrà sul palco – oltre a Vedder – due altri importanti nomi del panorama rock internazionale: il 23 giugno, primo giorno della rassegna, saliranno sul palco gli Aerosmith con il loro “Aero-Vederci Baby”, e i Placebo, mentre il 25 sarà la volta dei System Of A Down e dei Prophets Of Rage. Grandissimi nomi che hanno scelto Firenze Rocks come tappa italiana dei loro tour europei.

