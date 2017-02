Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, da maggio LELE per la prima volta dal vivo con “COSTRUIRE 2.0”

Dopo la vittoria nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo, da maggio LELE presenterà per la prima volta dal vivo “COSTRUIRE 2.0” in tre imperdibili date di anteprima del tour: il 3 maggio al Duel Beat di Napoli, il 4 maggio al Lanificio 159 di Roma e il 7 maggio alla Salumeria della Musica di Milano. I biglietti per le tre date sono in prevendita da oggi, dalle ore 12.00, su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. I concerti sono una produzione di Massimo Levantini per Live Nation.

Per info: www.livenation.it – info@livenation.it – 02 53006501

In questi giorni, dopo il grande successo delle prime tappe, continua nelle principali città italiane l’INSTORE TOUR del giovane cantautore napoletano che ha trionfato sul palco del 67° Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano “ORA MAI”.

Questi i prossimi appuntamenti confermati di un calendario in costante aggiornamento: il 22 febbraio a Milano (ore 15.30 c/o Mondadori Megastore di Piazza Duomo); il 23 febbraio a Marcon – VE (ore 17.00 c/o C.C. Valecenter); il 24 febbraio a Nola – NA (ore 18.30 c/o Mondadori Megastore del C.C. Vulcano Buono); il 25 febbraio a Rende – CS (ore 17.30 c/o Media World del C.C. Metropolis).

“COSTRUIRE 2.0” (Sony Music Italy) è una speciale riedizione del disco d’esordio“Costruire” con 5 nuove tracce inedite, tra cui “ORA MAI” (testo e musica di Lele Esposito, Rory di Benedetto e Rosario Canale). Il brano, caratterizzato da sonorità pop accattivanti e da un ritornello che rimane subito impresso, è prodotto da Fabrizio Ferraguzzo. Gli altri quattro brani vantano invece la prestigiosa produzione di Michele Canova, già al lavoro con artisti del calibro di Tiziano Ferro, Jovanotti, Giorgia, Marco Mengoni e molti altri. Questa la tracklist del disco:

“La Nostra Distanza”, “Senza Paura Di Sorridere”, “Ora Mai, “Così Com’è”, “Adesso E Sempre”, “L’Ho Voluto Io (alternative version)”, “La Strada Verso Casa”, “Screamin’ It Loud”, “Through This Noise”, “Love Me Now”, “Christmas Night With You”, “We Will Carry On”.

Il video di “ORA MAI” ha quasi raggiunto i due milioni di visualizzazioni

ed è il più visto tra quelli delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo di quest’anno.

È disponibile su Vevo al link: http://vevo.ly/nypszP