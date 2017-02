MAROON 5 Presentato il nuovo singolo “COLD”, in collaborazione con Future

Il 16 febbraio 2017 i MAROON 5 hanno annunciato l’uscita del nuovo singolo “COLD”, disponibile in tutto il mondo in radio e in digitale.

Il brano, che vede la partecipazione del rapper di Atlanta FUTURE, è stato presentato per la prima volta live la scorsa settimana durante l’ELLEN SHOW , e dopo poche ore era online su youtube anche il videoclip diretto da Rich Lee (Eminem, Nicki Minaj, Will.I.Am), che aveva già collaborato con la band per il video di “Love Somebody”, oltre 144 milioni di views su YouTube/VEVO.

L’uscita di “COLD” arriva dopo il successo di “Don’t Wanna Know” che ha portato a quota 12 il numero di singoli dei MAROON 5 nella Top10 della Billboard Hot100, facendo diventare i MAROON5 il gruppo di maggiore successo nella storia della Classifica USA. Il brano, inoltre, aveva anche debuttato al #1posto della Billboard Top Tracks, terzo singolo della band ad entrare allo stesso momento al 1 posto di iTunes, Top40 e della Hot AC Chart.

In Italia “DON’T WANNA KNOW” ha ottenuto 2 dischi di PLATINO portando cosi a quota 12 i dischi di Platino ottenuti nel nostro paese (“Moves Like Jagger” e “Payphone” Multiplatino, “One More night”, “Daylight”, “Animals” Platino, “Maps” 2 Platino, “Sugar” 3 Platino) a cui si aggiungo 3 dischi d’Oro (“she Will be Loved”, “It was always you” e “This Summer’s Gonna hurt like a Motherf****r”).

La band americana è impegnata in questo momento nell’ultima parte del world Tour prima di prendere parte ad alcuni Festival. Le date Nord Americane ripartiranno il 20 febbraio per poi proseguire fino a marzo. Alla fine del tour la band di Adam Levine avrà raggiunto quota 120 concerti in 30 paesi e più di 2,500,000 di fan.

E per concludere degnamente un periodo fantastico la scorsa settimana Adam Levine ha festeggiato con moglie e figlia la sua incoronazione nel firmamento delle star dello showbiz, ricevendo una Stella nella Walk of fame di Hollywood. Si può volere di più?