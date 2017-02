I MINUS ONE di nuovo in Italia: grande show a Bologna e Milano!

I MINUS ONE, la rock band cipriota capitanata dall’italo-francesce François Micheletto, son tornati ad esibirsi dal vivo in Italia: dopo l’atteso concerto di Vienna, i “ciprioti col cuore in Italia” son tornati nel nostro paese per aprire i concerti di Glenn Hughes, ex bassista e cantante dei leggendari DEEP PURPLE: due splendide serate di rock, il 17 febbraio a Bologna (Zona Roveri) e il 19 febbraio a Milano (Serraglio).

Durante lo show la band ha presentato in anteprima il nuovo lavoro dal titolo “The Bologna Session”, registrato a novembre scorso presso la storica Fonoprint e contentente 4 brani: Cold, Mercy, Invincible e 130 Degree. L’EP è disponibile da domani in tutti gli store digitali.

“Bologna è una città fantastica – hanno dichiarato i MINUS ONE – e siamo felicissimi di poterci suonare. Il periodo che abbiamo trascorso nello studio per registrare le canzoni è stato come sempre molto intenso, ma era davvero piacevole alla fine della giornata infilarci per le vie del centro ed apprezzare la vita notturna locale…. La città è davvero bella e ci è rimasta nel cuore, per questo abbiamo dedicato il mini CD a lei.”

I Minus One, dopo il successo all’Eurovision nel maggio scorso con “Alter Ego” (brano firmato dalla band insieme al grande Thomas G.Son, che ha superato i 4milioni di visualizzazioni su Youtube), non si sono mai fermati e hanno girato l’Europa in lungo e in largo raccogliendo consensi sia da parte del pubblico che della stampa, che li ha accolti con grande entusiasmo e calore ovunque. Prossime tappe, dopo i due live in Italia, sono Madrid (Hard Rock Cafè, il 23 febbraio) e Nicosia (Downtown Live, il 25 febbraio).

TOUR 2017

il 16/02 a Vienna (AT) – Simm City

il 17/02 a Bologna (IT) – Zona Roveri

il 19/02 a Milano (IT) – Serraglio

il 23/02 a Madrid (ES) – Hard Rock Cafe

Il 25/02 Nicosia (CY) – Downtown Live