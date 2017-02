Nek: 20 anni dal successo di “Laura non c’è”. Un tour, un singolo nei mercati latini e un nuovo programma tv.

Esattamente 20 anni fa, il 18 febbraio 1997 Filippo Nek Neviani presentava sul palco del Festival di Sanremo “Laura non c’è”, non vince, ma il singolo diviene un successo mondiale che porta l’album (“Lei, gli amici e tutto il resto”) a vendere 2 milioni di copie e ad ottenere 6 dischi di Platino. Singolo ed album entrano in classifica in Spagna, Portogallo, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Svezia, Belgio e Finlandia. Contemporaneamente, la pubblicazione della versione in spagnolo apre a Nek le porte del mercato sud-americano, raggiungendo i vertici delle classifiche in Brasile, Perù, Colombia, Ecuador, Argentina e Messico. Un’onda lunga che dura ancora oggi con l’inserimento di “Laura non c’è” in oltre 200 compilation per circa 20 milioni di copie vendute.

Manca ormai poco al ritorno live di Nek, che il 29 aprile darà il via al suo “Unici in Tour” che questa primavera farà tappa nei teatri di tutta Italia, passerà il 21 maggio per l’Arena di Verona per l’atteso concerto evento “Nek in Arena”, e riprenderà quest’estate con tappe in prestigiose e suggestive location.

Sul palco di questi imperdibili live, Filippo regalerà al pubblico, con la sua straordinaria energia, le note degli indimenticabili successi dei suoi 25 anni di carriera e i brani del suo nuovo album. Da venerdì 17 febbraio, inoltre, Nek sarà uno dei giudici del nuovo talent show Standing Ovation, condotto da Antonella Clerici, in prima serata su Rai1.

Questo il ricco calendario live ad oggi confermato (tour organizzato da F&P Group):

“UNICI IN TOUR” – PRIMAVERA 2017

29 aprile: Bologna – Teatro Europauditorium

2 maggio: Trieste – Teatro Rossetti

4 maggio: Piacenza – Teatro Politeama

5 maggio: Montecatini (PT) – Teatro Verdi

8 maggio: Sanremo – Teatro Ariston

9 maggio: Torino – Teatro Colosseo

10 maggio: Varese – Teatro Openjobmetis

12 maggio: Firenze – Teatro Verdi

13 maggio: Bergamo – Teatro Creberg

15 maggio: Milano – Teatro Degli Arcimboldi

17 maggio: Ancona – Teatro Delle Muse

18 maggio: Bari – Teatro Team

“NEK IN ARENA”

21 maggio: Arena di Verona

“UNICI IN TOUR” – ESTATE 2017

7 luglio: Marostica (VI) – Piazza Degli Scacchi

8 luglio: Brescia – Piazza Della Loggia

13 luglio: Roma – Cavea dell’Auditorium Parco Della Musica

15 luglio: Cervia (RA) – Piazza Garibaldi

20 luglio: Napoli – Arena Flegrea

23 luglio: Taormina (ME) – Teatro Antico

9 agosto: Pescara – Teatro D’Annunzio

12 agosto: Forte Dei Marmi (LU) – Villa Bertelli