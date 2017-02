Le anticipazioni della penultima serata di Sanremo. Ospiti e scaletta!

“Se prima eravamo…” in 22 a cantare a Sanremo, stasera ne resteremo soltanto in 16. Si arriva alla semifinale anche di questa sessantasettesima edizione del Festival della Canzone Italiana. Dopo l’eliminazione ieri sera delle uniche due coppie in gara – Nesli e Alice Paba e Raige e Giulia Luzi – oggi ad affilare le armi per il passaggio alla finale sono gli ultimi 20, per quattro di loro il Festival finirà qui. Finalissima, invece, per le 4 nuove proposte di questa edizione: a giocarsela Leonardo Lamacchia con “Ciò che resta”, Maldestro con “Canzone per Federica”, Francesco Guasti con “Universo” e Lele con “Ora mai”.

E tra una canzone e l’altra che celebra il belcanto all’italiana, spazio anche per ospiti internazionali che continueranno a fare ballare il pubblico dell’Ariston. Stasera Robin Schulz, il dj della hit “Shed a Light (feat. Cheat Codes)”, le evoluzioni di danza aerea della compagnia Kitonb ma anche la dirompente simpatia di Virginia Raffaele e la coppia Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti.

Le canzoni in gara, con le ripescate di giovedì, in ordine di esibizione:

– Al Bano, Di Rose e di Spine; – Elodie, Tutta colpa mia; – Fabrizio Moro, Portami Via; – Paola Turci, Fatti bella per te; – Samuel, Vedrai; – Fiorella Mannoia, Che sia benedetta; – Michele Bravi, Il diario degli errori; – Giusy Ferreri, Fa-talmente male; – Gigi D’Alessio, La prima stella; – Ron, L’ottava meraviglia; – Ermal Meta, Vietato morire; – Michele Zarrillo, Mani nelle mani; – Lodovica Comello, Il cielo non mi basta; – Sergio Sylvestre, Con Te; – Clementino, Ragazzi Fuori; – Alessio Bernabei, Nel mezzo di un applauso; – Chiara, Nessun posto è casa mia; – Francesco Gabbani, Occidentali’s Karma; – Bianca Atzei, Ora esisti solo tu: – Marco Masini, Spostato di un secondo.