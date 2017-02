GIORGIO MORODER è il presidente della giuria di qualità del Festival di Sanremo 2017

La leggenda della Disco GIORGIO MORODER, atteso al Festival di Sanremo in qualità di Presidente della Giuria di Qualità, presenta in radio il nuovo singolo “GOOD FOR ME”, in collaborazione con KAREN HARDING.Il produttore italiano e la cantante R&B inglese si sono ritrovati insieme anche per il video di “GOOD FOR ME”, visibile su http://vevo.ly/KP4jVj.

“Good For Me” è l’ultimo singolo di Moroder che lo scorso anno è tornato alla sua storica etichetta, la Casablanca Records. Conosciuto come il pioniere della disco e dell’EDM, Moroder è arrivato al successo negli anni ’70, producendo classici di Donna Summer come le hit “Bad Girls,” “Last Dance,” “Love to Love You Baby” e “Hot Stuff.” Negli anni, ha lavorato con i più grandi artisti pop e recentemente con Star come Kylie Minogue, Britney Spears, Charli XCX, Matthew Koma, Mikky Ekko e Sia per il suo album “Deja Vu”.