Demonology HiFi: il primo album, “Inner Vox”

a cura di Leonardo Parisi

Lo scorso 20 gennaio è uscito per Sony Music “Inner Vox”, il primo album dei Demonology HiFi. Dietro questo nome, che già suggerisce il connubio di scienza ed esoterismo, si celano due professionisti di grande esperienza: Max Casacci ed Enrico “Ninja” Natta, rispettivamente chitarrista e batterista degli assai noti Subsonica. I due si ritrovano in questo progetto come soci alla pari, due personalità complementari che si integrano perfettamente e che, anche dopo vent’anni di carriera con la loro band principale, hanno ancora voglia di portare avanti insieme il percorso di ricerca e di crescita artistica. L’album verrà presentato il 20 a Torino (Iqos Embassy) e il 21 a Milano (Dude Club – sala osservatorio astronomico).

Il progetto prende forma nel corso dei dj set che i due hanno eseguito nel corso degli ultimi due anni. I generi di riferimento in questi set sono quelli della drum’n’bass e della dubstep, ma Max e Ninja cercano sin da subito di miscelarli con altri riferimenti musicali, come il rock dei Led Zeppelin, ottenendo feedback positivi dalla pista da ballo. È quasi altrettanto immediato, per due personalità artistiche del loro calibro, il passaggio da semplici dj a veri e propri produttori di musica elettronica, rompendo la canonica forma-canzone e dando al ritmo un ruolo ancora più centrale di quanto già non lo fosse nei Subsonica. Max e Ninja non escludono il coinvolgimento di alcuni ospiti all’interno del processo creativo, e infatti in “Inner Vox” compaiono cantanti e produttori che hanno tutti la caratteristica comune di essere artisti italiani che si confrontano a livello internazionale (i Niagara e Birthh pubblicano per etichette straniere).

I due si presentano visivamente con degli alter ego (anche per diversificarsi dai Subsonica) vestendo degli eleganti completi…da esorcisti. Questo look, però, non vuole essere un richiamo splatter, ma è coerente con la filosofia del progetto: la “voce interiore” del titolo è un dialogo tra la fisicità della musica, profonda e percussiva, e la spiritualità dei rituali religiosi, che con il loro scorrere cadenzato diventano quasi ipnotici e fluidi come un dj set.