AREA SANREMO: i due giovani artisti che parteciperanno a Sanremo Giovani 2017 sono VALERIA FARINACCI e BRASCHI

Si sono concluse l’altro ieri sera le selezioni dell’edizione 2016 di AREA SANREMO; la Commissione Rai, dopo aver riascoltato gli 8 vincitori, ha scelto i 2 talenti più meritevoli, dando loro la possibilità di esibirsi sul palco dello storico Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2017, nella categoria Giovani. I due giovani artisti selezionati sono VALERIA FARINACCI (di Terni), con il brano “Insieme” e BRASCHI (di Santarcangelo di Romagna), con il brano “Nel mare ci sono i coccodrilli”.

“Naturalmente, vista la qualità dei brani presentati quest’anno a Area Sanremo e dei loro interpreti, mi sarebbe piaciuto molto che fossero più di due i nostri artisti a poter partecipare alla sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo – racconta Stefano Senardi, direttore artistico di Area Sanremo – Nel ribadire che tutti gli 8 talenti meritavano la vittoria, posso senz’altro dire che la scelta della Giuria Rai è stata molto apprezzabile: hanno scelto una delle canzoni più belle dell’ultimo anno, che sottolinea ancora una volta l’indiscutibile talenti di Giuseppe Anastasi, interpretata da una giovane artista brava e promettente e il brano di un altrettanto giovane e talentuoso cantante e musicista, che sembra avere le carte in regola per continuare la grande storia della tradizione cantautorale italiana”.

“Si aprono le porte per due talenti, ma sono sicuro che molto presto si apriranno anche per gli altri sei di Area Sanremo – dice Massimo Cotto, Presidente della Commissione di Valutazione – Valeria è il pop di spessore, Braschi un cantastorie in odore di rock che ha suonato con Calexico e Dan Stuart dei Green on Red. Hanno le carte in regola per spaccare”.

“Siamo arrivati anche quest’anno alla fine del percorso di Area Sanremo, intenso e ricco di emozioni – afferma Maurizio Caridi, Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo – È stato per me un onore vivere ancora questa esperienza, che mi ha dato la possibilità di conoscere molti giovani artisti talentuosi, sia dal punto di vista professionale che umano. Due di loro, tra i nostri 8 finalisti, realizzeranno già un sogno salendo sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio. Tantissimi cantanti e cantautori si sono distinti ad Area Sanremo e auspico che abbiano sempre più visibilità, a pieno, come meritano. Per gli altri ragazzi, il viaggio non termina qui. Grazie ad Area Sanremo, infatti, si presenteranno diverse occasioni durante l’arco dell’anno, per far ascoltare la loro musica e dimostrare l’impegno e la loro crescita, dopo il percorso fatto. Quindi, il mio è solo un arrivederci! Rivolgo il mio sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno fatto parte di questo fantastico viaggio e che, come me, credono che i giovani debbano essere e siano l’anima della musica”.

I premi per gli 8 vincitori sono stati offerti dall’orafo Michele Affidato.

Partner ufficiali di AREA SANREMO sono SIAE, ICompany, Anteros Produzioni Srl, Akamu, Believe Digital, Festival degli Autori, MEI e Nuovo Imaie.

Anche quest’anno, Radio Italia è la radio ufficiale di Area Sanremo.

Area Sanremo è stata affidata dal Comune di Sanremo alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.

http://www.area-sanremo.it/2016_it

http://www.facebook.com/areasanremo2016